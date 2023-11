PARIS (dpa-AFX) - Advertising and public relations firm Publicis Groupe SA (PGPEF.PK) Thursday said it named Loris Nold, current CEO of its EMEA operations as global Chief Financial Officer from February 2024.



Nold succeeds Michel-Alain Proch, who will step down from the post in February.



Since 2003, Nold has been serving Publicis Groupe in various leadership roles in its operations around the world.



