DJ Ifo-Institut: Unternehmen wollen Homeoffice-Vereinbarungen behalten

BERLIN (Dow Jones)--84 Prozent der Unternehmen in Deutschland wollen laut einer Umfrage des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung ihre gegenwärtigen Regeln zum Homeoffice beibehalten. "Dies gilt in allen Wirtschaftszweigen sowie bei kleineren, mittleren wie größeren Unternehmen gleichermaßen", sagte Ifo-Forscher Simon Krause. Nur jeweils 8 Prozent der Firmen möchten ihre Homeoffice-Regeln demnach noch verändern. "Trotz der öffentlichen Debatte um die Rückkehr ins Büro hat sich das Homeoffice in der Arbeitswelt fest etabliert", fügte Krause hinzu.

Weitere Flexibilisierungen beim Homeoffice sind vor allem in der Medienbranche (23,9 Prozent) und in der Warenherstellung (19,4 Prozent) beabsichtigt. Beschränkungen planen insbesondere die Textilhersteller (19,6 Prozent), die Pharmaindustrie (16,3 Prozent) und Informationsdienstleister (16,2 Prozent). "Wir ermitteln seit April 2022 eine gleichbleibende Quote von einem Viertel aller Beschäftigten im Homeoffice", ergänzte Ifo-Forscher Jean-Victor Alipour. "Angesichts der neuen Umfrageergebnisse erwarten wir keinen Rückgang." Aktuell hätten 34,1 Prozent aller Firmen eine Betriebsvereinbarung zum Homeoffice geschlossen und weitere 15,4 Prozent nutzten Regelungen auf Bereichs- oder Teamebene. 29,1 Prozent arbeiten demnach mit individuellen Vereinbarungen.

November 16, 2023 02:09 ET (07:09 GMT)

