Bonn (www.anleihencheck.de) - Die Konjunktur in der Eurozone dürfte im dritten Quartal bestenfalls stagnieren bzw. geringfügig geschrumpft sein, so die Analysten von Postbank Research.Der Gesamt-PMI sei im September von 47,2 auf 46,5 Punkte gesunken und somit in dem Bereich geblieben, der eine Schrumpfung der wirtschaftlichen Aktivität signalisiere. Mit nun 43,1 Punkten habe sich der Industrie-PMI geringfügig verschlechtert. Der PMI der Dienstleistungen sei von 48,7 auf 47,8 Punkte zurückgefallen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...