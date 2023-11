Neue Partnerschaft wird es Marken in der DACH-Region (Deutschland, Österreich und Schweiz) ermöglichen, ihr Geschäft durch Sprinklr Service zu transformieren die erste CCaaS-Lösung, die Unternehmen Support für mehr als 30 digitale und herkömmliche Channels bietet

Sprinklr (NYSE: CXM), die Plattform für einheitliches Customer Experience Management (Unified-CXM) für moderne Unternehmen, gab heute eine Partnerschaft mit den Spezialisten für Contact Center as a Service (CCaaS) und Customer Experience, infinit.cx, bekannt, um Unternehmen bei der Optimierung von Sprinklr Service zu unterstützen und ihnen einen nahtlosen, transformativen Wechsel zu cloudbasiertem Kundenservice für mehr als 30 digitale Channels zu ermöglichen. Im Rahmen der Partnerschaft können Unternehmen mithilfe der Unified-CXM-Plattform von Sprinklr ihren Kundenservice, ihr Marketing, ihre Kundenbindungs- und Marktforschungsstrategien zukunftssicher gestalten.

"Mit über 40 Jahren Beratungserfahrung im Bereich CX und Kundenservice versteht infinit.cx die Technologien, die Unternehmen benötigen, um ihr Geschäft neu zu erfinden. Dabei kooperieren wir ausschließlich mit Unternehmen, die die innovativsten Lösungen auf dem Markt bereitstellen," sagte Stefan Grünzner, CEO von infinit.cx. "In diesem Sinne stellt unsere Partnerschaft mit Sprinklr einen bedeutenden Meilenstein dar, da wir Unternehmen in Zukunft auf grundlegend andere Art und Weise unterstützen werden. Gemeinsam werden Sprinklr und infinit.cx die richtige Strategie und Technologie für Unternehmen bereitstellen, um eine vollständige Transformation der digitalen Kundenerfahrung durchzuführen, wobei Kunden an erster Stelle stehen werden. Mit Sprinklr können wir Unternehmen dabei unterstützen, ihre kundenorientierten Funktionen zu öffnen und gemeinsam zu arbeiten."

Die Partnerschaft zwischen Sprinklr und infinit.cx verändert bereits den digitalen Kundenservice für innovative Unternehmen wie die Deutsche Telekom. Europas größter Telekommunikationsanbieter wird die Unterstützung von Sprinklr und infinit.cx nutzen, um seinen europäischen Kontaktcenter-Betrieb mit 40.000 Kundendienstmitarbeitern in 11 Ländern auf die KI-gesteuerte Kundenserviceplattform von Sprinklr zu verlagern. Dies soll die Abläufe optimieren, die Produktivität steigern und die Kundenerfahrungen verbessern.

"Die führenden Marken von heute beschleunigen die digitale Transformation mithilfe von KI, nutzen Erkenntnisse aus externen Daten und vereinheitlichen ihren kundenorientierten Front-Office-Betrieb. Obwohl Unternehmen nun den Wert von KI erkennen, werden kurzfristige Produktivitätssteigerungen für Wissensarbeiter*innen mindestens 20 bis 40 betragen", so der Gründer und CEO von Sprinklr, Ragy Thomas. "Wir freuen uns über die Nachfrage seitens der Kunden nach KI, und gemeinsam mit infinit.cx werden wir den innovativsten Kunden dabei helfen, KI in vollem Umfang zu nutzen, auf umsetzbare Erkenntnisse zu reagieren und «Silos» zu beseitigen, um außergewöhnliche Kundenerlebnisse zu bieten."

Die Partnerschaft wird Kunden mit der neuesten KI befähigen. infinit.cx wird ein Expertenteam bereitstellen, um bei der Implementierung von Sprinklr Service und Sprinklr AI+ zu helfen. Dabei wird generative KI in die Kundenservice-Workflows integriert, um die Produktivität der Mitarbeiter zu steigern und eine konsistente Benutzererfahrung zu schaffen. Generative KI-Funktionen wie "Agent Assist" optimieren beispielsweise die Antworten der Mitarbeiter hinsichtlich Tonfall, Relevanz und Genauigkeit.

In der Zukunft werden infinit.cx und Sprinklr über Sprinklr Service hinaus zusammenarbeiten und Marken in ganz Europa dabei unterstützen, sämtliche Berührungspunkte mit Kunden mit drei zusätzlichen Produkt-Suites innerhalb der Unified-CXM-Plattform von Sprinklr zu verwalten, nämlich Sprinklr Marketing, Sprinklr Insights und Sprinklr Social.

Über infinit.cx group

infinit.cx ist "The Customer Experience Powerhouse" DER Spezialist in der DACH-Region für profitable Kundenbindung und Differenzierung durch erfolgreiche Kundenerfahrungen. Seit über 40 Jahren stellt das Unternehmen mit Leidenschaft Beratungs- und Technologieimplementierungsdienste bereit und verfügt über ein umfassendes Netzwerk von Partnern, darunter Genesys, Parloa und Cognigy. "Es ist nicht allein die Technologie, die über den Erfolg eines Projekts entscheidet. Menschen arbeiten mit Menschen. Das ist uns wichtig." (Stefan Grünzner, CEO infinit.cx group)

Über Sprinklr

Sprinklr ist ein führendes Unternehmen für Unternehmenssoftware für alle kundenorientierten Funktionen. Mit fortschrittlicher KI hilft die Plattform für einheitliches Customer Experience Management (Unified-CXM) von Sprinklr Unternehmen dabei, menschliche Erfahrungen jedem Kunden gegenüber, jedes Mal und über jeden modernen Kanal zu liefern. Mit Hauptsitz in New York City und Mitarbeitern auf der ganzen Welt arbeitet Sprinklr mit mehr als 1.400 wertvollen Unternehmen zusammen, darunter globale Marken wie Microsoft, P&G, Samsung und mehr als 50 der Fortune 100-Unternehmen. Der Mehrwert von Sprinklr für Unternehmen ist einfach: Wir lösen die "Team-Silos" auf, um Kunden glücklicher zu machen.

