Regula, ein globaler Entwickler von forensischen Geräten und Lösungen zur Identitätsüberprüfung, hat eine Umfrage über die Benutzerreise von digitalen Nomaden Berufstätigen auf Reisen durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen, in welchen Ländern die erste Interaktion mit Unternehmen und Einrichtungen, insbesondere der Verifizierungsprozess, am schwierigsten ist. Bemerkenswerterweise sind die USA der Ort, an dem Inhaber ausländischer Pässe im Vergleich zu ihren Kollegen in anderen Ländern die kompliziertesten Verifizierungsprozesse durchlaufen.

Bei der Untersuchung der Bewegungen digitaler Nomaden als neue Kunden stellte Regula eine Liste der zehn häufigsten Aktivitäten an verschiedenen Standorten in den USA, Großbritannien, Deutschland, Spanien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Mexiko zusammen. Anschließend wurden die Befragten aufgefordert, die Tätigkeiten zu benennen, die ihnen am meisten zu schaffen machen. Auf diese Weise ergab die Umfrage eine vergleichende Rangliste der Länder, in denen Unternehmen Schwierigkeiten haben, Nutzer mit ausländischen Ausweispapieren unterzubringen.

Interessanterweise äußern die Reisenden die höchste Frustration, wenn sie mit Unternehmen zu tun haben, die Dienstleistungen in den USA anbieten. Diese Erkenntnis überrascht, da die USA im Jahr 2022 das meistbesuchte Zielland der digitalen Nomaden-Community waren.

Die mühsamsten Überprüfungsprozesse in Bezug auf Nomaden in den USA sind mit bestimmten Etappen verbunden: Grenzübertritt (21 Prozent der Befragten), Einchecken in ein Hotel (19 Prozent), Anmieten einer Unterkunft (19 Prozent), Aktivierung eines neuen Mobiltelefons oder einer SIM-Karte (17 Prozent) und Beschaffung eines Mietwagens (14 Prozent).

An zweiter Stelle stehen die Vereinigten Arabischen Emirate, die vor allem bei der Beantragung eines Visums, dem Abschluss einer Krankenversicherung und der Beschaffung von Produkten mit Altersbeschränkung einige Hürden zu überwinden haben.

Am anderen Ende des Spektrums steht Deutschland, das als Paradebeispiel für Effizienz für Ausländer hervorsticht. Hier gibt es einen Großteil nahtloser Verifizierungsprozesse bei wichtigen Schritten wie der Beantragung eines Visums, dem Einstieg in ein Flugzeug, dem Einchecken in ein Hotel, der Aktivierung eines neuen Mobiltelefons oder einer SIM-Karte, der Eröffnung eines Bankkontos und dem Ausfüllen von Krankenversicherungspapieren.

Darüber hinaus muss auch hervorgehoben werden, dass die Anwendungsfälle für die Identitätsüberprüfung je nach Land variieren und von den spezifischen Nuancen der lokalen Migrationsgesetze geprägt sind. So müssen digitale Nomaden in den Vereinigten Arabischen Emiraten und den USA häufiger eine Arbeitserlaubnis beantragen als ihre Kollegen in anderen Ländern.

Wettlauf mit der Zeit

Stellen Sie sich nur das bürokratische Labyrinth zahlreicher Registrierungen, Verifizierungen und Kontoeröffnungen bei wichtigen Unternehmen und Einrichtungen an einem neuen Standort vor, das von Nomaden innerhalb weniger Wochen oder eines Monats durchlaufen werden muss.

Das häufigste Problem im Zusammenhang mit dem Verifizierungsprozess, das von 19 Prozent der Befragten genannt wurde, betrifft die Gültigkeitsdauer von Dokumenten. Einige Ausweisdokumente haben ein Ablaufdatum, und für einen digitalen Nomaden, der weit von seinem Heimatland entfernt ist, kann die rechtzeitige Erneuerung dieser Dokumente eine große Herausforderung darstellen.

Weitere 19 Prozent der Befragten gaben an, dass der Nachweis des Wohnsitzes ein Hindernis darstellt. Digitale Nomaden haben oft keinen festen Wohnsitz, so dass es schwierig ist, traditionelle Wohnsitznachweise wie Rechnungen von Versorgungsunternehmen oder Mietverträge vorzulegen.

Im Zusammenhang mit dem vorherigen Punkt wiesen 18 Prozent der Befragten auf die Problematik in Verbindung mit häufig wechselnden Standorten hin. Ständiges Reisen und Ortswechsel können zu Unstimmigkeiten bei den Angaben während der Ausweisüberprüfung führen, was Verzögerungen oder Abweisungen zur Folge haben kann. Schließlich sind Vertrauen und Glaubwürdigkeit für weitere 18 Prozent der Nomaden ein Hauptanliegen. Aufgrund ihres unkonventionellen Lebensstils und ihrer Arbeitsbedingungen stoßen sie bei den Institutionen mitunter auf Skepsis oder mangelndes Vertrauen.

"Die Verifizierung stellt für digitale Nomaden eine gewaltige Aufgabe dar, da jedes Land und jedes Unternehmen seine eigenen Regeln durchsetzt und es oft an rationalisierten Prozessen für die Überprüfung ausländischer Dokumente fehlt. Im Zeitalter der globalen Mobilität können Unternehmen und Staaten diese neue Art von Kunden nicht ignorieren und müssen die Reise ihrer Nutzer sorgfältig überprüfen, um die Standards der Identitätsüberprüfungsprozesse zu erhöhen und sie sowohl einfach als auch sicher zu gestalten", erklärte Henry Patishman, Executive Vice President of Identity Verification Solutions bei Regula.

*Die von Regula initiierte und von Sapio Research im September 2023 durchgeführte Studie basiert auf einer Online-Befragung von digitalen Nomaden und Entscheidungsträgern im Bereich Betrugsprävention in den Branchen Software/Tech, Finanz- und Bankdienstleistungen, Technologie, Telekommunikation, Reisen und Gastgewerbe und weiteren Bereichen. Die regionale Aufteilung der Befragten umfasste die USA, Großbritannien, Deutschland, Spanien, die Vereinigten Arabischen Emirate sowie Mexiko.

