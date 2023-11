FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Hellofresh von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 41 auf 26 Euro gesenkt. Es sei nicht das vierte Quartal, das sie erwartet habe, schrieb Analystin Nizla Naizer in einer am Donnerstag vorliegenden Reaktion auf die Gewinnwarnung samt Telefonkonferenz. Die meisten Belastungsfaktoren seien allerdings temporärer Natur und auf Konzernebene gebe es auch im vierten Quartal Wachstum. Naizer geht aber an die Seitenlinie, bis die Fertiggericht-Marke Factor deutliche Umsatzbeiträge liefert und das US-Kochboxengeschäft zum Wachstum zurückfindet./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2023 / 06:14 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A161408

