London (ots/PRNewswire) -Bei Jackery startet die Black Friday Season mit hohen Rabatten und zusätzlichen Goodies. So bietet der weltweit führende Experte für mobile und umweltfreundliche Stromlösungen schon ab dem 17. November 2023 Black Friday Deals für ausgewählte Powerstations und Solargeneratoren an.Interessenten erhalten etwa beim Kauf über den Jackery Amazon Shop (https://www.amazon.de/stores/page/006B4FB9-9D95-492E-8394-DD7F88E9E0C1?ingress=0&visitId=96d82f5f-31a3-4f7b-a2fa-f3dbc5b341f6&lp_slot=auto-sparkle-hsa-tetris&store_ref=SB_A00693833HUUABT21E18O&ref_=sbx_be_s_sparkle_lsi4d_logo) 60 % Preisnachlass auf den Explorer 1000, der mit einer Kapazität von 1002 Wh, für nur 499 Euro statt 1.249 Euro erhältlich ist. Sein kleiner Bruder, der Explorer 500, hingegen ist mit einem Rabatt von 55 % schon für 299 Euro zu haben. Während die Amazon-Angebote bis zum 27. November gelten, bietet Jackery beim Kauf über den eigenen Onlineshop (https://de.jackery.com/pages/black-friday) unter de.jackery.com bis zum 28. November zusätzliche Vorteile: So liegen den Produkten im Aktionszeitraum verschiedene Gutscheine im Wert von bis zu 200 Euro - zum Beispiel zum Kauf von Zubehör - bei. Vor allem aber garantiert das amerikanische Unternehmen den Bestpreis für 30 Tage. Wer also im Aktionszeitraum über den offiziellen Jackery Onlineshop (https://de.jackery.com/pages/black-friday) einkauft und das gleiche Produkt dort in den folgenden Tagen günstiger findet, erhält die Differenz zurück*. Nicht zuletzt gewährt Jackery 5 Jahre Garantie auf die reduzierte Pro-Serie.Black Friday Weeks im Jackery OnlineshopNicht nur kraftvolle Powerstations in schickem Design gelangen rund um den Black Friday besonders günstig in den Warenkorb. Auch Solargeneratoren sind stark reduziert. So sorgt beispielsweise der Solargenerator 1000 Pro als Set mit Powerstation und mobilem Modul SolarSaga 200 W im Aktionszeitraum für nur 1.019 Euro statt 1.899 Euro (46 % Rabatt) für Strom unterwegs. Währenddessen ist der Explorer 1000 Pro um 40 % reduziert und kostet nur noch 779 Euro. Wer mehr Leistung für ausreichend Energie während des Campings oder zur Notversorgung bei Stromausfällen sucht, greift zur Powerstation Explorer 2000 Pro. Um 35 % reduziert empfiehlt sie sich für nur 1.499 Euro mit 2160 Wh Kapazität bei 2200 Watt Dauerleistung, 7 Anschlüssen für elektrische Abnehmer und einer AC-Schnellladung in nur 2 Stunden. Gekauft als Solargenerator mit 34 % Rabatt und beiliegendem faltbaren 200 Watt Solarmodul für insgesamt 1.899 Euro oder gleich mit zwei SolarSaga 200 W für nur 2.199 Euro statt 3.599 Euro (39 % Rabatt), sorgt die Powerstation bei Sonne für emissionsfreie Energiezufuhr.Nicht zuletzt hat Jackery auch für besonders energiehungrige Abnehmer einen Deal im Portfolio und bietet den Explorer 3000 Pro um 35 % reduziert für nur 2.139 Euro an. So kommen Handwerker, DIY-Fans und Camper mit der flüsterleisen Powerstation mit 3024 Wh und 3000 Watt Dauerleistung voll und ganz auf ihre Kosten.*Die 30-Tage-Bestpreis-Garantie gilt nur für Kundinnen und Kunden, die auf der offiziellen JackeryDE Website gekauft haben und innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf ein identisches Produkt auf der offiziellen JackeryDE Website zu einem niedrigeren Preis finden.

Ansprechpartner für die Presse:
Nadine Konstanty
jackery@konstant.de