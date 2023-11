NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Hellofresh nach einer Umsatz- und Gewinnwarnung auf "Neutral" mit einem Kursziel von 27,30 Euro belassen. Diese erfolge, nachdem der Kochboxenversender Ende Oktober durchwachsene Quartalszahlen präsentiert habe, schrieb die Expertin Lisa Yang in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dabei hätten die Zahl aktiver Kunden und der Umsatz enttäuscht, der Ertrag aber positiv überrascht. Zudem sei seinerzeit noch der Umsatzausblick bestätigt worden. In der Telefonkonferenz mit Analysten habe Hellofresh nun unter anderem gesagt, dass die Zahl aktiver Kunden wohl etwas niedriger als ursprünglich erwartet ausfallen dürfte./la/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.11.2023 / 23:50 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A161408

