Stuttgart (ots) -Das Fashion- und Lifestyle-Unternehmen Breuninger wurde am Abend des 15. November 2023 mit dem Deutschen Handelspreis ausgezeichnet. Der Deutsche Handelspreis, der seit 2002 jährlich vom Deutschen Handelsverband (HDE) verliehen wird, ist die wichtigste Auszeichnung der Branche und zeichnet besondere Unternehmensleistungen im Handelsumfeld aus.Im Rahmen des Handelskongresses Deutschland, der in diesem Jahr vom 15.-16. November in Berlin stattfindet, wurde Breuninger am gestrigen Abend mit dem wichtigsten Branchenpreis Deutschlands in der Kategorie Mittelstand ausgezeichnet. Die Jury würdigte dabei insbesondere "die erfolgreiche Implementierung der Online-Aktivitäten, die klare Kundenfokussierung sowie auch die weitere strategische Ausrichtung mit stationärer Expansion, innovativen Formaten sowie der Fokussierung auf das Kundenerlebnis".Mark Rauschen, BTE-Präsident Handelsverband Textil, überreichte als Laudator den Preis vor rund 800 geladenen Gästen aus der Handelsbranche an Breuninger CEO Holger Blecker. "Wir danken der Jury und dem Deutschen Handelsverband für diese besondere Auszeichnung. Unser stetiger Antrieb als Fashion- und Lifestyle-Unternehmen ist es, unseren Kundinnen und Kunden ein inspirierendes und ganzheitliches Einkaufserlebnis zu bieten - online sowie in unseren Häusern. Dafür engagieren wir uns täglich und setzen dabei die Kundenwünsche in den Mittelpunkt unseres Handelns. Wir freuen uns sehr über die Anerkennung der Branche und fühlen uns dadurch bestärkt, uns fortlaufend weiterzuentwickeln und als Teil der deutschen Handelslandschaft die Zukunft des Handels mitzugestalten", so der Breuninger Chef."Breuninger kann stolz sein auf das Erreichte und ist sicherlich hervorragend für die Zukunft aufgestellt. Das Unternehmen ist ein würdiger Preisträger und hat den 'Oscar des deutschen Einzelhandels' mehr als verdient. Breuninger ist ein hervorstechendes Beispiel dafür, dass der Einzelhandel die Herausforderungen der Zukunft annimmt und stets am Puls der Kundschaft bleibt. Insbesondere die klare Kundenfokussierung und die Verbindung von stationärem und digitalem Einkaufserlebnis zeigen die Innovationskraft und Zukunftsorientierung auf. Deshalb ist die Auszeichnung mit dem Deutschen Handelspreis nur folgerichtig. Als Handelsverband Deutschland freuen wir uns sehr, dass wir solch innovative und erfolgreiche Unternehmen in unserer Mitgliedschaft haben", gratuliert HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth.Das Fashion- und Lifestyle-Unternehmen Breuninger wurde 1881 von Eduard Breuninger gegründet und zählt heute zu den führenden Omnichannel-Department-Stores in Europa. Seit über 140 Jahren setzt Breuninger mit einem exklusiven Marken- und Produktportfolio höchste Maßstäbe im Luxus- und Premiumsegment. Der 2008 gegründete Breuninger Onlineshop breuninger.com feiert aktuell 15-jähriges Jubiläum und ist in Österreich, der Schweiz, Polen, Tschechien, Belgien, den Niederlanden, Luxemburg, Spanien und Italien verfügbar. Neben Stilbewusstsein und Trendgespür steht Breuninger für eine ausgeprägte Kundenorientierung: Serviceangebote wie der Special Service, das hauseigene Maßatelier, Click&Collect und Online Reservierung, der Instore Bestellservice sowie der Shuttle Service sorgen stationär und online für ein einzigartiges Einkaufserlebnis. In Deutschland und Luxemburg gehören13 Häuser mit rund 6.500 Mitarbeiter:innen zu Breuninger. 2024 ist die Eröffnung des 14. Breuninger Hauses in Hamburg geplant.