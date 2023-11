Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich am Donnerstag ein freundlicher Handelstag ab. Der DAX in der ersten halben Stunde um 0,4 Prozent auf 15.817 Punkte zugelegt und damit die Horizontale 15.750-Punkte-Marke auf anhieb überwunden. Folgende Themen könnten die Kursentwicklungen heute zudem beeinflussen: 1. Kursgewinne an der Wall StreetDie US-Aktienmärkte verbuchten am Mittwoch Zugewinne, angetrieben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...