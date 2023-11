© Foto: Daniel Karmann/dpa



Mit einem Rekordergebnis im Rücken blickt der Industrieriese etwas verhaltener auf die kommenden Monate. Aufhorchen lassen die Pläne, eine weitere Sparte an die Börse zu bringen.Im vierten Quartal stiegen die Umsätze von Siemens um zehn Prozent auf 21,4 Milliarden Euro, was die Prognose von 20,99 Milliarden Euro übertraf. Der industrielle Gewinn wuchs um sieben Prozent auf ein Rekordniveau von 3,4 Milliarden Euro, höher als die prognostizierten 3,34 Milliarden Euro. "Fiskal 2023 war ein Jahr der Rekorde: In unserem Industriegeschäft erreichten Gewinn und Gewinnmarge die höchsten Werte aller Zeiten, und unser Nettoergebnis hat sich fast verdoppelt und erreichte ein historisches Hoch", sagte …