Wien (pta/16.11.2023/09:29) - * Frequentis und Saudi Air Navigation Services (SANS) haben mögliche betriebliche Effizienzsteigerungen durch die Analyse digitaler und datengestützter Abläufe untersucht * Ziel ist die Entwicklung von Anpassungen und einer Technologie-Strategie, um unter anderem die Sicherheit, Effizienz und Pünktlichkeit zu verbessern und den Luftraum-Durchsatz zu steigern * Planerische, taktische, technische und operative Verfahren wurden im Hinblick auf Verbesserungen der Arbeitsabläufe analysiert * Das Projekt unterstützt die Vision für das Wachstum des saudi-arabischen Luftfahrtsektors

Frequentis Control Room Consulting (CRC) wurde von SANS ausgewählt, um zu untersuchen, wie Datenanalyse für die Optimierung und Verbesserung seiner Flugsicherung (ATM) genutzt werden kann, um die saudi-arabische Wachstumsstrategie für den Luftfahrtsektor zu verwirklichen. Durch kollaborative Workshops und Bewertungen der Systemreife haben Teams von Frequentis und SANS Unzulänglichkeiten in den Arbeitsabläufen und Informationsdefizite an wichtigen Entscheidungspunkten identifiziert.

"Es war uns ein Vergnügen, im Rahmen unseres gemeinsamen Engagements mit Ingenieur:innen und ATM-Expert:innen von SANS zusammenzuarbeiten, um die Modernisierung der saudi-arabischen ATM-Daten- und Analyseplattformen zu untersuchen. Gemeinsam haben das Control Room Consulting-Team und SANS Data-Science-Methoden analysiert, die die Qualität und das Timing von Entscheidungen verbessern werden", sagt Josef Kutschi, Geschäftsführer Frequentis Middle East.

In einer Reihe von Workshops, geführt von leitenden Data Scientists und Consultants von Frequentis, gemeinsam mit den Strategie-, Operations- und Technologieabteilungen von SANS, wurden Empfehlungen und eine Datentechnologie-Modernisierungsstrategie für die kommenden Jahre ausgearbeitet. Die Workshops folgten der einzigartigen Methodik von CRC, um Lean Management in die Kontrollräume zu bringen und den Informationsfluss zu sichern, um die beste Entscheidungsqualität für die Systeme zu gewährleisten.

Ziel ist es, betriebliche Effizienzsteigerungen zu erreichen, um Saudi-Arabiens große Vision für das Wachstum des Luftfahrsektors zu unterstützen.

"Das beschleunigte Wachstum des saudischen Flugverkehrs hat SANS vor neue Herausforderungen gestellt, wodurch es nötig war, unsere Prozesse und Wege zur Steigerung des Luftraum-Durchsatzes bei gleichzeitiger Erhaltung der Sicherheit zu evaluieren. Die Aktivierung der Betriebsanalyse ist ein spannendes Projekt, an dem wir gerne mit den Frequentis-Expert:innen gearbeitet haben. Es hat viele Möglichkeiten von Effizienzgewinnen für die Umsetzung unserer Wachstumsstrategie gezeigt. Durch den Einsatz eines modernisierten Konzepts und einer modernisierten Technologie für Flugsicherungsdienste können die Abläufe in der betrieblichen Analyse und im Bereich Data Science verbessert werden", sagt Ahmad Al Zahrani, Chief Strategy Officer SANS.

Über FREQUENTIS Control Room Consulting

Frequentis Control Room Consulting schließt die Lücke zwischen Nutzer:innenerfahrung und dem technischen Setup.

Die hochautomatisierte Welt von heute verlangt innovative Konzepte für erfolgreiche Lösungen. Integrierte Teams zeichnen sich in einem solchen Umfeld aus. Indem wir die Consulting Services von Frequentis zu Verbesserungsinitiativen hinzufügen, unterstützen wir unsere Kunden in allem von der Optimierung ihrer Anforderungen bis zur Integration neuer Features und Funktionalitäten in ihre Produktionsumgebungen.

Basierend auf Frequentis' umfassenden Know-how in sicherheitskritischen Umgebungen in verschiedenen Bereichen bieten Frequentis Consulting Services die nötige Unterstützung, indem auf jahrzehntelange Erfahrung in der Entwicklung, Spezifizierung und Lieferung sicherheitskritischer Lösungen zurückgegriffen wird, die eine maximale Produktivität, ein sicheres technologisches Umfeld, zufriedene Benutzer:innen und einen dauerhaften Ansatz in allen Phasen des Lebenszyklus der Kontrollräume des Kunden gewährleisten.

Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage Consulting Services | Frequentis ( https://www.frequentis.com/en/ professional-services/consulting-services )

Über FREQUENTIS

Frequentis ist globaler Anbieter von Kommunikations- und Informationssystemen für Kontrollzentralen mit sicherheitskritischen Aufgaben. Das börsennotierte Familienunternehmen entwickelt innovative Lösungen in den Segmenten Air Traffic Management (zivile und militärische Flugsicherung, Luftverteidigung) und Public Safety & Transport (Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste, Bahn, Schifffahrt). Mit einem Marktanteil von 30% ist die Gruppe Weltmarktführer bei Sprachkommunikationssystemen für die Flugsicherung. Global führend ist Frequentis auch im Informationsmanagement und bei Nachrichtensystemen für die Luftfahrt.

Als Weltkonzern mit etwa 2.200 Mitarbeiter:innen (Vollzeitkräfte, FTE) verfügt Frequentis über ein globales Netzwerk von Gesellschaften und Repräsentant:innen in über 50 Ländern, der Firmensitz ist in Wien. Die Produkte, Services und Lösungen sind bei Kunden an mehr als 45.000 Arbeitsplätzen in rund 150 Ländern im Einsatz. Frequentis notiert an der Wiener und Frankfurter Börse, ISIN: ATFREQUENT09, WKN: A2PHG5. Im Jahr 2022 wurde ein Umsatz von EUR 386,0 Mio. und ein EBIT von EUR 25,0 Mio. erwirtschaftet.

Dort, wo Frequentis-Systeme zum Einsatz kommen, sind Menschen für die Sicherheit anderer Menschen und Güter verantwortlich. Lösungen zur Luftverkehrsoptimierung für Flugsicherungszentralen unterstützen bei der Reduktion von Emissionen.

Detailinformation über Frequentis finden Sie auf der Homepage http://www.frequentis.com.

