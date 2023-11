Unterföhring (ots) -Gute Nachrichten vom Schliersee! SAT.1 und Joyn drehen 2024 eine zweite Staffel der Vorabendserie "Die Landarztpraxis". 80 neue Folgen rund um Dr. Sarah König und die Bewohner im bayerischen Wiesenkirchen am Schliersee werden 2024 gedreht. "Die Landarztpraxis" läuft seit Mitte Oktober täglich um 19 Uhr und begeistert die Zuschauer in SAT.1 und auf Joyn.Henrik Pabst, Chief Content Officer der Seven.One Entertainment Group: "Unsere neue Serie,Die Landarztpraxis' steht für ein sehr gut funktionierendes Zusammenspiel unserer Plattformen. In der SAT.1-Access hat,Die Landarztpraxis' den Slot-Schnitt signifikant um 53 Prozent in der SAT.1-Sender-Zielgruppe der 14- bis 59-jährigen Zuschauerinnen und Zuschauer erhöht. Die Abrufzahlen auf Joyn übersteigen unsere Erwartungen."SAT.1-Senderchef Marc Rasmus: "Von unseren Zuschauerinnen und Zuschauern bekommen wir viel Liebe für,Die Landarztpraxis'. Mit den emotionalen, aber auch realitätsnahen Geschichten rund um die Praxis am Schliersee punkten wir vor allem bei Frauen ab 40 Jahren. So bauen wir unsere Marktanteile um 19 Uhr deutlich aus. Da ist es nur logisch, dass wir 2024 mit einer neuen Staffel weitermachen. Zum Inhalt kann ich schon so viel verraten: Lieb gewonnene Hauptfiguren wie Sarah und Fabian sind wieder dabei. Und es kommen auch neue dazu."Wie gut die Serie beim Publikum ankommt, zeigen die Reaktionen auf den SAT.1-Social-Media-Kanälen (Beispiele):"Ich finde die Serie sehr schön. Freue mich jeden Tag schon auf abends..." (heavenpewi auf Instagram)"Ich finde die Serie klasse und hab mir bei joyn+ schon vorab alle Folgen für die Woche angeschaut." (Vera S. auf Facebook)"Tolle Serie, tolle Landschaft, tolle Schauspieler ... Wir fühlen uns wie im Urlaub, wenn wir die Serie schauen." (Max St. auf Facebook)"Ich freue mich auf alles, was noch kommt." (Kathi S. auf Instagram)Produziert wird die 2. Staffel "Die Landarztpraxis" von filmpool entertainment.Pressekontakt:Sandra ScholzCommunications & PRphone: +49 (0) 89 95 07 - 1121email: sandra.scholz@seven.onePhoto Production & EditingLaura Stephanphone: +49 (0) 89 95 07 - 1162email: laura.stephan@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5650270