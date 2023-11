"Die News macht den Kurs", lautete die Überschrift über dem Favoriten für das Jahr 2023 in AKTIONÄR-Ausgabe 52/2022. Mit ihren Lösungen im Bereich Compliance und Investor Relations sei die EQS Group sehr gut aufgestellt, so die Einschätzung damals. Um die Gesellschaft jetzt auf eine größere Ebene zu heben, will Thoma Bravo die Gesellschaft nun übernehmen. Dabei zahlt der größte Softwareinvestor der Welt eine Prämie von über 50 Prozent. Die EQS Group und Thoma Bravo haben heute eine Investorenvereinbarung ...

