16. November 2023 - ID Finance, führendes Fintech-Unternehmen in Spanien und Mexiko, hat von AENOR die Zertifizierung für sein Managementsystem im Bereich Corporate Social Responsibility nach dem internationalen Standard IQNet SR 10 erhalten. Das von AENOR verliehene Zertifikat bestätigt die ordnungsgemäße Umsetzung des Managements der Unternehmenssozialverantwortung in allen Bereichen und Prozessen des Unternehmens sowie seiner Tochtergesellschaft ID Finance Plazo, zu der auch die Finanz-Wellness-App Plazo gehört. Hiermit zeigt ID Finance auch das feste Engagement der Gründungspartner und des Top-Managements, wirtschaftlich verantwortungsvoll und umwelt- und sozialbewusst zu handeln. Das Management-System für soziale Verantwortung stellt sicher, dass die Unternehmensaktivitäten gemäß den Spezifikationen des internationalen IQNet SR-Standards entwickelt werden, was Bereiche wie Transparenz, Gesetzeskonformität, Respekt für Menschenrechte und verschiedene Interessengruppen, Nichtdiskriminierungspolitiken, faire und gerechte Arbeitsbedingungen, Datenschutz, die Implementierung von Antikorruptionsmechanismen, Qualität, Sicherheit und Umweltschutz umfasst, unter vielen anderen Aspekten. Darüber hinaus bietet die Erlangung der IQNet SR10-Zertifizierung ID Finance einen deutlichen Vorteil im Markt, indem sie die Erstellung von Nachhaltigkeits- und Sozialverantwortungsberichten erleichtert, in Übereinstimmung mit internationalen Standards, die von weltweit anerkannten Organisationen wie dem International Integrated Reporting Council (IIRC) und der Global Reporting Initiative (GRI) festgelegt wurden. Boris Batin, Mitbegründer von ID Finance, erklärte: "Für uns ist Unternehmenssozialverantwortung viel mehr als eine Unternehmenspolitik; sie ist eine Bestätigung unserer Werte und unseres Engagements für unsere Rolle als globaler Akteur. Durch die Übernahme von Politiken der Unternehmenssozialverantwortung helfen wir, eine nachhaltigere und gerechtere Welt aufzubauen. Dies führt zu greifbaren Vorteilen für die Gemeinschaft, wie die Schaffung von nachhaltigen Arbeitsplätzen und die Förderung eines gesunden Arbeitsumfelds." Über die ID Finance Gruppe https://idfinance.com/ ID Finance ist das führende Fintech-Unternehmen für alternative Kreditvergabe in Spanien und Mexiko, und hat sich auf innovative Finanzlösungen spezialisiert. Mit seinem Engagement für verantwortungsbewusste Praktiken, hat das Unternehmen beständig gute finanzielle Ergebnisse erzielt und gleichzeitig die höchsten Standards für Integrität und Kundenzufriedenheit eingehalten. Sechs Jahre in Folge wurde das Unternehmen als eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen in Europa im FT1000-Ranking gelistet. Im Jahr 2021 führte es in Spanien seine Financial-Wellness-App Plazo ein, die mit einem Mix aus modernster Technologie entwickelt wurde, um Debit-, Spar- und Kreditlösungen anzubieten, die den Menschen helfen, eine größere Kontrolle über ihre Finanzen zu erlangen und ihre finanzielle Stabilität zu verbessern. Mit Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: Katia Ballano Göring PR & Communications Manager ID Finance +34 649 799 327 katia.ballano@idfinance.com Legal notice I PrivacyPolicy



