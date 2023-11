Die freundliche Stimmung treibt die Kurse insbesondere von Tech-Titeln wie PayPal weiter an. Auch zur Wochenmitte haben moderate Inflationsdaten für Kursgewinne am US-Aktienmarkt gesorgt. Die Aufschläge fielen am Mittwoch jedoch bescheidener aus als am Vortag, als rückläufige Verbraucherpreise im Oktober fast schon eine Kursrally ausgelöst hatten. Die PayPal-Aktie hat in diesem Umfeld einen wichtigen Durchbruch erzielt.In den USA hat sich der Anstieg der Erzeugerpreise im Oktober stärker als erwartet ...

