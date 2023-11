Osnabrück/Berlin (ots) -Vor zwei Monaten legte der Ausschuss der Vereinten Nationen für die Rechte des Kindes ausdrücklich fest, dass jedes Kindes das Recht hat, in einer sauberen, gesunden und nachhaltigen Umwelt zu leben. Damit haben die Regierungen dieser Welt die Pflicht, wirksame Gesetze zu erlassen und Maßnahmen zu ergreifen, die Luftqualität zu verbessern, den Zugang zu sauberem Wasser zu gewährleisten, die Energiewende voranzutreiben und den Einsatz giftiger Pestizide in der Landwirtschaft zu regulieren. Doch die Wirklichkeit sieht anders aus: Regierungen schauen weg, wenn Wirtschaftsinteressen und Geschäfte, die der Umwelt schaden, mit Gewalt durchgesetzt werden, oder geben selbst grünes Licht für die Zerstörung ihrer Wälder und Flüsse. Aktivist*innen, die sich für das Recht auf eine gesunde Umwelt einsetzen, werden oft kriminalisiert, bedroht und auch ermordet - auch hier oft mit Billigung oder auf Initiative von Regierungen oder Großgrundbesitzern.Die internationale Kinderrechtsorganisation terre des hommes macht deshalb zum Tag der Kinderrechte am 20. November bundesweit mittels Lichtprojektionen an städtischen Gebäudefassaden und Lichterzügen in zahlreichen deutschen Städten anhand konkreter Beispiele aus weltweiten terre des hommes-Projekten auf die Gefahr für die oft noch jungen Aktivist*innen aufmerksam und richtet ihre Forderungen an die Bundesregierung.In den folgenden Städten finden Licht-Aktionen am 20.11. statt:- Aachen, Elisenbrunnen/unter der Rotunde, 17.00 Uhr- Berlin, Alexanderplatz/vor St. Marienkirche, 17.00 Uhr- Bonn, Mülheimer Platz, vor der Zentralbibliothek, 16.30 Uhr- Dillingen/Saar, am Brunnen/Stummstr. 48, 17.00 Uhr- Hagen, an der Johanniskirche, 17.00 Uhr- Lauterbach, im Lichtspielhaus, 20.00 Uhr- Ludwigsburg, Platz der Kinderrechte am Forum, 17.30 Uhr- Mannheim, vor dem Rathaus, 17.00 Uhr- München, vor St. Michaelkirche, 17.00 Uhr- Osnabrück, Theater/Domhof Fußgängerzone, 17.00 Uhr- Penzberg, Rathauspassage, 18.00 Uhr- Stuttgart, Schlossplatz/gegenüber von Wittwer, 15.00 Uhr- Würzburg, am Burkardushaus, 17.00 Uhr- Delmenhorst, Lange Straße/Fußgängerzone, bereits am 18.11., 10.00 UhrKontakt:Wolf-Christian Ramm, terre des hommes-Pressesprecher, Tel. 0541/7101-158 oder 0171/672 97 48, c.ramm@tdh.de - www.tdh.de/licht-anOriginal-Content von: terre des hommes Deutschland e. V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9646/5650348