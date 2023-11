Berlin (ots) -Ab dem 11. Dezember zeigt WELT TV jeden Freitag um 20.05 Uhr eine Doppelfolge aus der sechsten Staffel der Doku-Serie "Spacetime"Das Universum: geheimnisvoll und unendlich weit, ist es Faszination und Sehnsuchtsort seit Menschengedenken. In der Doku-Serie "Spacetime" nimmt Astronaut und Wissenschaftler Prof. Ulrich Walter die Zuschauerinnen und Zuschauer mit auf eine Reise ins All: quer durch Zeit und Raum, ins relativ Kleine und in das unvorstellbar Große - stets auf der Suche nach Antworten auf die großen Fragen der Menschheit und den Lösungen der Rätsel des Universums.In der sechsten Staffel von "Spacetime" begibt sich Prof. Walter auf die Suche nach dem Ursprung des Lebens, blickt mit dem Publikum durch das James-Webb-Teleskop 13 Milliarden Jahre zurück in die Vergangenheit und erklärt, wie in nicht allzu ferner Zukunft Bergbau und Wohnen im All möglich sein könnten.Prof. Ulrich Walter: "Weltraum und Raumfahrt sind einfach faszinierend, oft aber auch schwer verständlich: Warum schaut das James-Webb-Weltraumteleskop beim Blick in die Tiefen des Alls gleichzeitig in die Vergangenheit des Universums bis zurück zum Urknall? Was ist Dunkle Materie und Dunkle Energie? Am Puls der Wissenschaft versuche ich in Spacetime allgemein verständliche Erklärungen zu geben und natürlich auch die Faszination der Raumfahrt zu vermitteln."Alle Folgen im Überblick:ORIGINS - Der Ursprung des LebensFreitag, 11. Dezember 2023, 20.05 Uhr auf WELTDie Neuentdeckung des Universums - Das James-Webb-WeltraumteleskopFreitag, 11. Dezember 2023, 21.05 Uhr auf WELTGalaxien - Epizentren des UniversumsFreitag, 18. Dezember 2023, 20.05 Uhr auf WELTWeltraumbergbau - Schätze aus dem UniversumFreitag, 18. Dezember 2023, 21.05 Uhr auf WELTWeltraumarchitektur - Schöner Wohnen im AllFreitag, 25. Dezember 2023, 20.05 Uhr auf WELTDie Welt als Ganzes - Kein Makrokosmos ohne MikrokosmosFreitag, 25. Dezember 2023, 21.05 Uhr auf WELTSechs neue Folgen "Spacetime" ab 11. Dezember um 20.05 Uhr freitags auf WELT und nach Ausstrahlung 30 Tage in der Mediathek sowie der TV-App.Außerdem: Das Beste aus sechs Staffeln "Spacetime" zusammengefasst in einem Buch.Im Bildband "ORIGINS - Der Ursprung des Lebens" vereinen Prof. Ulrich Walter, WELT-Autor Daniel Bäumler sowie die Wissenschaftskommunikatoren Odele Straub und Stefan Waldenmaier revolutionäre Erkenntnisse über unser Universum, faszinierendes Hintergrundwissen und die spektakulärsten Bilder des James-Webb-Teleskops.Der großformatige Bildband ist seit dem 5. Oktober 2023 im Handel erhältlich.Pressekontakt:Moritz SchudnagiesCommunications Manager WELT-Gruppe+49 (0) 151 1685 1159moritz.schudnagies@axelspringer.comOriginal-Content von: WELT Nachrichtensender, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/13399/5650353