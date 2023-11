Berlin (ots) -



Ab Januar 2024 soll das neue freiwillige Siegel "Gutes aus deutscher Landwirtschaft" Lebensmittel aus Deutschland kennzeichnen. Dazu erklärt Andreas Winkler von der Verbraucherorganisation foodwatch:



"Das letzte, was wir brauchen, ist ein weiteres freiwilliges Siegel, dass sich die Agrar- oder Lebensmittelindustrie selbst verleiht. Für den Tierschutz bringt ein Label "Made in Germany" wenig: Tiere leiden in deutschen Ställen genauso unter Schmerzen und Krankheiten wie in anderen EU-Ländern. Herkunft Deutschland ist bei der Tierhaltung mitnichten ein Qualitätssiegel."



Pressekontakt:



foodwatch e.V.

Andreas Winkler

E-Mail: presse@foodwatch.de

Mobil: +49 (0)174 / 3 75 16 89



Original-Content von: foodwatch e.V., übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/50496/5650395

Index-Trading leicht gemacht In diesem Report von Lars Wißler erfahren Sie, wie Sie mit Index Trading Ihren Börsenerfolg ganz einfach steigern können. Lassen Sie sich diesen kostenlose Report nicht entgehen! Hier klicken