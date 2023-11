FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 16.11.2023 - 11.00 am



- BERENBERG CUTS ENERGEAN PRICE TARGET TO 1520 (1555) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS ENTAIN PRICE TARGET TO 1510 (1650) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN CUTS DELIVEROO TO 'MARKET-PERFORM' (OUTPERF) - PRICE TARGET 150 (170) PENCE - BERNSTEIN CUTS WHITBREAD PRICE TARGET TO 3214 (3250) PENCE - 'MARKET-PERFORM' - BERNSTEIN RAISES INTERCONTINENTAL HOTELS TARGET TO 5766 (5600) PENCE - 'MP' - EXANE BNP CUTS ENTAIN TO 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) - PRICE TARGET 1000 PENCE - EXANE BNP RAISES SSE PLC TO 'OUTPERFORM' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 2215 (2000) PENCE - GOLDMAN CUTS WH SMITH PRICE TARGET TO 1700 (1980) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES MARKS & SPENCER TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 330 (255) PENCE - GOLDMAN RAISES SMITHS GROUP PRICE TARGET TO 2220 (2180) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES SSE PLC PRICE TARGET TO 2430 (2416) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN STARTS SAINSBURY WITH 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 305 PENCE - GOLDMAN STARTS TESCO WITH 'BUY' - PRICE TARGET 350 PENCE - JEFFERIES RAISES CREST NICHOLSON PRICE TARGET TO 331 (322) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES PREMIER FOODS PRICE TARGET TO 180 (175) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES STARTS GENEL ENERGY WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 95 PENCE - JPMORGAN RAISES B&M PRICE TARGET TO 550 (513) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS WIZZ AIR TO 'EQUAL-WEIGHT' (OW) - PRICE TARGET 2400 (3700) PENCE - MORGAN STANLEY RAISES EASYJET TO 'OVERWEIGHT' (EW) - PRICE TARGET 670 (600) PENCE - PEEL HUNT CUTS WIZZ AIR TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 2100 (3800) PENCE - UBS CUTS KINGFISHER PRICE TARGET TO 205 (225) PENCE - 'SELL' - UBS RAISES HALMA PRICE TARGET TO 2220 (2175) PENCE - 'NEUTRAL'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Index-Trading leicht gemacht In diesem Report von Lars Wißler erfahren Sie, wie Sie mit Index Trading Ihren Börsenerfolg ganz einfach steigern können. Lassen Sie sich diesen kostenlose Report nicht entgehen! Hier klicken