Ethereum Kurs steigt erneut über 2.000 Dollar - die Gründe und Aussichten

Anleger dies- und jenseits des Atlantiks bleiben in Bezug auf die finale Zulassung eines börsengehandelten Bitcoin-ETFs in den USA weiterhin zuversichtlich gestimmt. Am späten Mittwochabend kletterte der nach Marktgröße zweitwichtigste Krypto-Wert Ether (ETH) wiederholt über die 2.000-Dollar-Marke. Die ETF-Thematik fungiert mittlerweile als ein Dauerbrenner am Markt. Solange die SEC keine Absage erteilt, können die Investoren in den Zulassungsfantasien offensichtlich einen Nährboden finden. US-Teuerung schnellt zurück - Zinssenkungsfantasien der Anleger erhalten neue Nahrung Auch die rückläufigen Teuerungsraten in den Vereinigten Staaten lindern die geldpolitischen Sorgen der Anleger. Im Kampf gegen die Inflation dürfte die Fed nun weniger schlagkräftige Argumente in den Händen halten, um das Zinsniveau zu erhöhen respektive hochzuhalten. Gegenüber festverzinslichen Anlagen könnten riskante Anlageklassen nun wieder an Attraktivität hinzugewinnen.

Die US-Verbrauchepreise lagen im Oktober (per Jahresmonatsvergleich) bei 3,2 Prozent und damit unter den Erwartungen (3,3 Prozent) sowie dem Vormonatswert (3,7 Prozent).

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

