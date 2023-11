FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Gerresheimer von 140 auf 126 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Falko Friedrichs stellte seine Schätzungen für 2024 in einer am Donnerstag vorliegenden Studie neu auf. Es dürfte nicht überraschen, dass seine Schätzungen unter den Mittelfristzielen des Verpackungsspezialisten lägen angesichts anhaltenden Lagerbestandsabbaus im Kerngeschäft, Kapazitätsaufbau für die Gewichtsreduktionsmittel GLP-1 sowie höherer Zinsen./ag/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2023 / 07:05 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A0LD6E6

