Berlin (ots) -Die Dreharbeiten zum neuen rbb-"Polizeiruf 110: Schweine" (AT) sind abgeschlossen. Regie führte Tomasz E. Rudzik, das Drehbuch schrieben Seraina Nyikos, Lucas Flasch, Mike Bäuml und Tomasz E. Rudzik.Zum Inhalt: Auf der deutschen Seite der Oder wird Leon Herne (Kai Dannowski), der Teil einer Jagdgesellschaft war, mit einer Schussverletzung tot aufgefunden. Die beiden Kommissare Alexandra Luschke (Gisa Flake) und Karl Rogov (Frank Leo Schröder), die in diesem Fall zum ersten Mal gemeinsam ermitteln, folgen seiner Spur durch den Wald auf die polnische Seite, wo die Gruppe nächtigte. Hier trifft Rogov auf den stark alkoholisierten Konstantin Richtmann (Nicolas Handwerker). Der Dritte im Bunde Daniel Pillokat (Marius Ahrendt) ist, wie sich herausstellt, verschwunden. Richtmann verzichtet auf den anwaltlichen Beistand seines Vaters und Patriarchen, Dr. Albrecht Richtmann (Bernhard Schütz), in dessen Kanzlei die drei arbeiten und sich einen harten Konkurrenzkampf liefern.Auch Jagdleiter Marek Kulesza (Piotr Witkowski), verantwortlich für die Jagdgesellschaft, hat kein Alibi für die Tatzeit. Er hatte die Jagd abgebrochen, weil sich die drei Anwälte im Wald wie Gutsherren aufführten und sich in keiner Weise um die Sicherheitsmaßnahmen zur Eindämmung der Afrikanischen Schweinepest scherten. Rogov und Luschke haben es mit Verdächtigen zu tun, die sich ihrer Rechte sehr wohl bewusst sind. Sie müssen herausfinden, ob ein Konkurrent aus dem Verkehr gezogen wurde oder eine Jagd aus dem Ruder gelaufen ist. Erst als Rogov zusammen mit der Hospitantin Viola Reusch (Johanna Asch) aus dem deutsch-polnischen Kommissariat Swiecko am Tatort einen überraschenden Fund macht, fügen sich die Puzzleteile zusammen.In weiteren Rollen: Tomek Nowicki, Klaudiusz Kaufmann, Robert Gonera, Anita Poddedniak, Izabela Baran u.v.m.Gedreht wurde seit dem 10. Oktober auf deutscher und polnischer Seite der Oder, in Fehrbellin, Berlin und Potsdam. Es ist das erste Drehbuch einer rbb-"Polizeiruf 110"-Folge, die in einem Writers' Room entstanden ist. Die Ausstrahlung ist für Frühjahr 2024 im Ersten geplant.Der "Polizeiruf 110: Schweine" (AT) ist eine Produktion der DOKFILM GmbH (Produzent: Frank Schmuck, Producerin: Juliane Mieke) im Auftrag des Rundfunk Berlin-Brandenburg (Redaktion: Daria Moheb Zandi).