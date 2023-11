Mainz (ots) -"Platzt der Traum vom Eigenheim?" und "Stadt vs. Land: Wo lebt es sich besser?" - neue Folgen der ZDFkultur-Online-Formate "13 Fragen" und "Sag's mir" beschäftigen sich mit dem Themenschwerpunkt Wohnen. Sie sind das Ergebnis einer Zusammenarbeit von ARD Kultur und ZDFkultur anlässlich des Themenjahres "Wohnen" der Klassik Stiftung Weimar.Bei "13 Fragen" treffen sich sechs meinungsstarke Gäste auf einem Spielfeld und diskutieren über kontroverse Themen aus Gesellschaft und Politik. In der neuen Ausgabe geht es um das Thema "Platzt der Traum vom Eigenheim?". Es diskutieren Stadtplanerin Judith Nurmann, Moritz Tapp vom BUNDjugend, der Journalist Stefan Sommer, Influencerin Leonie vom Instagram-Kanal "Eigenheimliebe", Kai Warnecke, Präsident Haus & Grund Deutschland und Cora Anuth, Stadtvorsitzende der Jungen Liberalen in München.Ist das Eigenheim noch zeitgemäß und finanziell nachhaltig angesichts der Klimakrise und des demografischen Wandels? Oder braucht es andere, zukunftsfähigere Wohnmodelle? Ziel jeder Folge ist es, im Verlauf von 13 hitzig diskutierten Fragen alle sechs Teilnehmenden ins Mittelfeld der Spielfläche und somit zu einem Kompromiss zu führen. Die von Jo Schück moderierte Folge ist ab sofort auf dem ZDF-YouTube-Kanal "unbubble" und auf ardkultur.de zu sehen.Bei "Sag's mir" sind es zwei Menschen mit unterschiedlichen Meinungen, die aufeinandertreffen. In der Ausgabe zum Thema "Stadt vs. Land: Wo lebt es sich besser?" diskutieren die Landwirtin Josephine Moog, die in einem kleinen Dorf lebt, mit dem Berliner Großstädter Dennis Drömer. Ob es ihnen gelingt, sich trotz ihrer konträren Ansichten zum Stadt- und Landleben näherzukommen, ist bei ardkultur.de und auf dem ZDF-YouTube-Kanal "unbubble" im Themenschwerpunkt "Wohnen" zu sehen.Beide Formate sind das Ergebnis der Zusammenarbeit von ZDFkultur und ARD Kultur zum Thema "Wohnen". Die Kooperation entstand im Zusammenhang mit dem ARD Kultur Creators Wettbewerb und dem Themenjahr "Wohnen" der Klassik Stiftung Weimar.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Britta Schröder und Katharina Rudolph, ZDF-Kommunikation, per E-Mail unter Schroeder.B@zdf.de und Rudolph.K@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.Bei Fragen an ARD Kultur erreichen Sie Birgit Friedrich, ARD Kultur Kommunikation, per E-Mail unter Birgit.Friedrich@ardkultur.de oder telefonisch unter 0172 - 3 5812 82.PressefotosPressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder nach telefonischer Anfrage unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- Youtube-Kanal "unbubble" (https://kurz.zdf.de/7nQ/)Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5650572