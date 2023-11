NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Morphosys auf "Overweight" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Auf der anstehenden Telefonkonferenz des Biotech-Unternehmens zu den am Vorabend vorgelegten vollständigen Quartalszahlen dürfte der Fokus auf Aussagen zum wichtigen Krebsmedikament Pelabresib liegen, schrieb Analyst James Gordon am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Die Chancen stünden gut, dass die nun schon für Ende November angekündigten Daten positiv ausfallen - in diesem Fall könnte sich der Aktienkurs mehr als verdoppeln./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.11.2023 / 22:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2023 / 00:15 / GMT





ISIN: DE0006632003

