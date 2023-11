© Foto: Richard Drew - picture alliance / ASSOCIATED PRESS



Einer der pessimistischsten Hedgefonds-Manager der Wall Street schlägt Alarm vor einem bevorstehenden Marktcrash, da sich die USA mitten in der "größten Kreditblase der Menschheitsgeschichte" befinden.Das Platzen dieser Blase könnte "den ganzen Wald niederbrennen", warnt Mark Spitznagel in einem Interview mit The Intelligencer. Spitznagel ist CIO von Universa Investment und hat schon früher vor einem Marktcrash gewarnt, der noch schlimmer sein werde als 1929. Dieser Crash rücke dank der massiven Blase auf dem US-Kreditmarkt immer näher, so Spitznagel. "Wir befinden uns in der größten Kreditblase der Menschheitsgeschichte. Das liegt ausschließlich an den künstlich niedrig gehaltenen Zinsen …