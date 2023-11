NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Burberry nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 2333 Pence belassen. Die Zahlen des Bekleidungsherstellers zum ersten Halbjahr seines Geschäftsjahres seien zwar durchaus solide gewesen, schrieb Analyst Luca Solca in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Wichtiger seien aber die Aussage, dass die schwache derzeitige Nachfrage anhalten dürfte, sowie die damit verbundene Umsatzwarnung./mf/la

