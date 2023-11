Eschborn (ots) -Mit ihrem jüngsten Zeitmesser bekräftigt die Schweizer Uhrenmarke Certina ihre ungebrochene Leidenschaft für die Tiefen der Meere. Die DS Super PH1000M (https://www.certina.com/de/watch/ds-super-ph1000m/c0249071728110) geht auf ein Modell von 1970 zurück, das über wie unter Wasser für Furore sorgte. Heute treten gleich zwei Varianten seine Nachfolge an: eine auf 1.000 Stück limitierte Edition mit leuchtend orangefarbenem Zifferblatt sowie eine unlimitierte Version in Schwarz. Angetrieben werden die markanten Armbanduhren von einem modernen Automatikkaliber mit 80 Stunden Gangreserve und NivachronTM-Spirale.Ihr Vintage-Charakter lässt keine Zweifel aufkommen: Die neue DS Super PH1000M ist von einem Modell aus den 1970er Jahren inspiriert. Damals setzte dieser Zeitmesser Massstäbe im Bereich der wasserdichten Uhren: Der historische Vorläufer des Originals kam erfolgreich beim Projekt Tektite II zum Einsatz, bei dem fünf Aquanauten jeweils bis zu vier Wochen in einer Tauchbasis auf dem Meeresboden lebten und forschten. Das neue Duo, das nun dieses Erbe antritt, greift nicht nur die extreme Wasserdichtigkeit, sondern auch das Design von damals auf. Die prägnante geriffelte und einseitig drehbare Lünette mit schwarzem Aluminiumring zieht heute wie damals alle Blicke auf sich.Die DS Super PH1000M hebt sich selbstbewusst von der Masse ab. Das Edelstahlgehäuse weist eine sanft geschwungene Tonneauform von 43,5 mm x 42 mm auf. Bei 9 Uhr befindet sich ein Heliumauslassventil für den Einsatz bei professionellen Tauchgängen. Die geriffelte, erhabene Drehlünette sorgt nicht nur für eine besonders einfache Handhabung, sondern verleiht der Uhr auch optische Tiefe. Breite Indizes und Zeiger mit SuperLumiNova®-Beschichtung gewährleisten beste Ablesbarkeit im Dunkeln. Zwei Ausführungen stehen zur Wahl: Die Variante mit orangefarbenem Zifferblatt ist auf 1.000 Stück limitiert, während die schwarze Version mit orangefarbenen Akzenten regulär in der Kollektion erhältlich ist. Angeboten werden die Uhren mit einem schwarzen Kautschukband oder einem Textilband aus tide ocean material.Als maritimer Zeitmesser mit einer Leidenschaft für extreme Tiefen bietet die DS Super PH1000M eine ausserordentliche Wasserdichtigkeit bis 100 bar (1.000 Meter). Für den präzisen Herzschlag sorgt ihr mechanisches Powermatic-80-Kaliber. Es punktet mit Automatikaufzug, einer Gangreserve von bis zu 80 Stunden und einer magnetfeldresistenten NivachronTM-Spiralfeder - so ist diese anspruchsvolle Armbanduhr für jedes Abenteuer gerüstet, zu Lande wie zu Wasser!Die neue DS Super PH1000M ist verlässlicher Begleiter und Stil-Statement zugleich. Sie wird in einer hochwertigen Sonderverpackung angeboten und ist ab November 2023 bei den offiziellen Certina Händlern weltweit und online unter www.certina.com erhältlich.Pressekontakt:Louisa ThiesPublic Relations | CertinaThe Swatch Group (Deutschland) GmbHFrankfurter Str. 20 | 65760 EschbornPhone: +49 6196 88 777 - 1333 | Mail: Louisa.Thies@swatchgroup.comOriginal-Content von: Certina, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159680/5650651