Berlin (ots) -Im Tolly Lab in den USA hat Huawei seinen Wi-Fi 7 Access Point (AP) getestet und eine Rekordgeschwindigkeit von 13,25 Gbit/s erreicht. Zudem erzielte der AP Einzelgeschwindigkeiten von bis zu 4,33 Gbit/s und übertrifft damit jegliche Aufzeichnungen früherer Wi-Fi-Performance-Tests. Dies sei laut Testbericht "die beste Einzelnutzerleistung ist, die Tolly bisher getestet hat".Der Access Point unterstützt den Wireless-Standard der nächsten Generation (Wi-Fi 7) und bietet zahlreiche Vorteile, darunter die Nutzung von 2,4-GHz- und 5-GHz-Frequenzen von Wi-Fi 6 kombiniert mit dem 6-HGz-Spektrum von Wi-Fi 6E. Dank technologischer Verbesserungen verfügt der neue Standard über eine 320 MHz Bandbreite, eine 4096-QAM-Modulation und Multi-Link-Betrieb (multi-link operation, MLO). Das führt zu einer verbesserten räumlichen Ressourcennutzung und erhöht zudem die theoretische Rate eines Funkgeräts auf 23 Gbit/s und damit um das 2,4-fache von Wi-Fi 6.Huawei engagiert sich seit Langem aktiv an der Formulierung von Wi-Fi-Standards und trägt etwa durch die aktive Mitarbeit in Standardisierungs-Arbeitsgruppen zum Fortschritt der Wi-Fi-Branche bei. Laut einem Bericht aus dem Jahr 2021 nimmt Huawei den ersten Platz bei Beiträgen für die Standardisierung von Wi-Fi 4 bis Wi-Fi 7 ein. Huawei führte zudem den weltweit ersten Wi-Fi 7-AP im Enterprise-Bereich - den AirEngine 8771-X1T - ein. Ausgestattet mit intelligenten Antennen mit dynamischem Zoom, zwölf integrierten räumlichen Streams und einer Luftschnittstellenrate von bis zu 18,67 Gbit/s ermöglicht dieser hochentwickelte AP den Nutzer:innen ein glasfaserähnliches WLAN-Erlebnis.Im Test von Tolly erfüllte der AP AirEngine 8771-X1T alle Anforderungen, um Services effizient zu digitalisieren. Sein Einsatz eignet sich für Anwendungsfälle mit hoher Dichte, hoher Bandbreite und niedriger Latenz, wie z. B. Metaverse, Augmented Reality/Virtual Reality (AR/VR)-Bildung, automatisierte optische Inspektion (AOI) in der Fertigung, industrielle Steuerung, Telemedizin und Lagerhaltung. Das Testergebnis stellt einen wichtigen Meilenstein für Huawei dar und unterstreicht die Leistungsfähigkeit des Wi-Fi 7-Access Points.Über HuaweiHuawei Technologies ist einer der weltweit führenden Anbieter von Informationstechnologie und Telekommunikationslösungen. Mehr als ein Drittel der Weltbevölkerung und mehr als die Hälfte der deutschen Bevölkerung nutzt direkt oder indirekt Technologie von Huawei. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Shenzhen hat weltweit 207.000 Mitarbeiter:innen und ist mit seinen drei Geschäftsbereichen Carrier Network, Enterprise Business und Consumer Business in 170 Ländern tätig. Huawei beschäftigt über 114.000 Mitarbeiter:innen im Bereich Forschung und Entwicklung und betreibt weltweit 16 Forschungs- und Entwicklungscluster sowie gemeinsam mit Partnern 28 Innovationszentren. In Deutschland ist Huawei seit 2001 tätig und beschäftigt über 2.000 Mitarbeiter:innen an 18 Standorten. In München befindet sich das größte europäische Forschungszentrum von Huawei.