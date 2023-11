Die Hannoveraner wollen die schwächelnde Automotive-Sparte durch eine rigorose Verschlankung wieder auf Profit trimmen. So sollen in dem Bereich weltweit rund 5.500 Stellen abgebaut werden, was knapp 3 % der gesamten Belegschaft entsprechen würde. Damit würden einige Hundert Millionen Euro eingespart werden. 2024 sollen sich die Einsparungen auf 200 Mio. € belaufen, 2025 dann schon auf 400 Mio. €. Das dürfte für etwas Rückenwind beim gebeutelten Aktienkurs sorgen. Mit einem KGV von etwas über 7 ist Aufwärtspotenzial durchaus gegeben. Anleger werden aber wohl auch weiterhin viel Geduld benötigen.



Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Der Aktionärsbrief", Ausgabe 46/2023.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



