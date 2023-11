KI-Plattform und Framework zur Datenanreicherung erhalten Digitization Sustainability Award der International Association of Ports and Harbors

Everstream Analytics, der führende globale Anbieter von prädiktiven Erkenntnissen und Risikoanalysen zur Lieferkette, ist als Innovationspartner der Halifax Port Authority (HPA) mit dem Digitization Sustainability Award der International Association of Ports and Harbors (IAPH) anerkannt worden. Mit dieser angesehenen Auszeichnung wird der entscheidende Beitrag von Everstream zu dem von HPA geleiteten Projekt "Data Enhancement Framework 2 (DEF2)" gewürdigt. Der Schwerpunkt des Projekts liegt auf einer Beschleunigung der Hafendigitalisierung und auf Nachhaltigkeit.

Der IAPH Sustainability Award zeichnet Häfen aus, die sich durch die Förderung nachhaltiger Praktiken in verschiedenen Bereichen der Lieferkette hervortun. Die Würdigung von Everstream Analytics als Innovationspartner festigt die Position des Unternehmens in seiner Rolle als Technologieführer, der nachhaltige Initiativen vorantreibt und für Unternehmen auf der ganzen Welt einen Mehrwert schafft.

Die Zusammenarbeit zwischen HPA, Everstream Analytics, PSA Global, Port Saint John, Kanadas Ocean Supercluster und Sentient Hubs führte zur Entwicklung einer KI-Plattform und eines operativen Frameworks. Dank dieser Plattform können Emissionen nahezu in Echtzeit verfolgt werden, was wirksame Strategien zur Verringerung von CO2e ermöglicht. Indem sie Daten aus dem Frachtumschlag, dem Transport und dem Betrieb auswertet, sorgt die Technologie für ein genaues und interoperables System, das eine umfassende Abschätzung der mit dem Hafenbetrieb verbundenen CO2e-Intensität ermöglicht.

"Wir sind stolz auf die Anerkennung unserer Bemühungen um die Reduzierung der CO2-Emissionen und die Schaffung eines nachhaltigeren Hafens", so Captain Allan Gray, President und CEO der Halifax Port Authority. "Das Data Enhancement Framework ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie wir durch Zusammenarbeit und Innovation unsere Nachhaltigkeitsziele erreichen können."

"Wir freuen uns sehr, mit HPA bei der Transformierung des Hafenbetriebs und der Förderung ökologisch nachhaltiger Praktiken zusammenzuarbeiten", so Julie Gerdeman, CEO von Everstream Analytics. "Was diese Initiative so besonders macht, ist die fruchtbare Zusammenarbeit des Projektteams. Sie ist der beste Beweis dafür, dass kollektives Handeln und Innovation das Geschäftswachstum fördern und gleichzeitig den Wandel zum Wohle der Allgemeinheit vorantreiben können."

Der IAPH Sustainability Award versteht sich als internationale Anerkennung für Häfen, die einen bedeutenden Beitrag zur Nachhaltigkeit geleistet haben. Der Preis wird jährlich an Häfen für herausragende Leistungen bei Nachhaltigkeitsinitiativen verliehen. HPA ist der erste kanadische Hafen, der den Award in der Kategorie Digitalisierung erhält.

