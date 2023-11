München (ots/PRNewswire) -IFCO, der weltweit führende Anbieter von wiederverwendbaren Verpackungsbehältern (Reusable Plastic Containers = RPCs) für Frischprodukte, hat den IFCO ESG 2023 Report veröffentlicht. Darin dokumentiert das Unternehmen seine Fortschritte bei der Umsetzung seiner ehrgeizigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Strategie (ESG) 2025 im Geschäftsjahr 2023. Unter dem Titel "Nachhaltigkeit und Erfolg durch Kreislaufwirtschaft (Thriving through cicularity)" bietet IFCO einen umfassenden Überblick über die Aktivitäten und Erfolge in den drei Kernbereichen "Florierendes Geschäfts, Gedeihender Planet und Blühende Gesellschaft" im Vergleich zum Basisjahr 2020.Im Einklang mit allen bisherigen Berichten und um dem Bedarfs an mehr Transparenz in der Branche zu entsprechen, erfüllt der IFCO ESG 2023 Report die internationalen Standards für die Nachhaltigkeitsberichterstattung, einschließlich der Global Reporting Initiative (GRI) und des Sustainability Accounting Standards Board (SASB).Die positiven Auswirkungen von IFCOs ESG-Strategie auf die Lieferkette"Die Veröffentlichung des IFCO ESG 2023 Reports bestätigt, dass Nachhaltigkeit für jeden, der bei und mit IFCO arbeitet, und für alle Aktivitäten des Unternehmens an erster Stelle steht", sagt Michael Pooley, IFCO CEO."Wenn wir auf das vergangene Jahr zurückblicken, bin ich sehr stolz auf die Fortschritte, die wir bei unseren ESG-Zielen gemacht haben. Durch unsere Aktivitäten verstärken wir unseren positiven Einfluss auf die globale Lieferkette für frische Lebensmittel, auf unsere Gesellschaft und unseren Planeten. Wir tun alles, um unsere Branche davon zu überzeugen, Einwegverpackungen abzulösen, um so Abfall zu reduzieren, frische Produkte zu schützen und den Klimawandel zu bekämpfen. Durch die kontinuierliche Verbesserung von IFCO SmartCycle, unserem nachhaltigen Kreislaufsystem für wiederverwendbare Verpackungsbehälter, wollen wir weitere Partner gewinnen. Gemeinsam werden wir sicherstellen, dass zukünftige Generationen auf einem geschützten Planeten leben können."Die wichtigsten ESG-Ziele und die Prinzipien der KreislaufwirtschaftMit der Entwicklung von wiederverwendbaren, zu 100 % recycelbaren Verpackungen mit einem langen Lebenszyklus setzt sich IFCO für die Wiederverwendung und das Recycling von Verpackungen in der Lieferkette für frische Lebensmittel ein. Inigo Canalejo, Vice President, ESG and Strategic Marketing erklärt: "Unsere RPCs erfüllen bereits hohe Nachhaltigkeitsstandards. Das ist aber nicht genug. Wir investieren in Maßnahmen, die uns dem Ziel näher bringen, ein Netto-Null-Abfall-Unternehmen zu werden, das fest zu den Prinzipien der Kreislaufwirtschaft steht. Der IFCO ESG 2023 Report bestätigt, dass wir Fortschritte machen und auf dem richtigen Weg sind, unsere ehrgeizigen Ziele zu erreichen."Meilensteine der IFCO-NachhaltigkeitsberichterstattungWelche Fortschritte hat IFCO mit seiner ESG-2025-Strategie bisher gemacht? Wie aus dem Nachhaltigkeitsbericht hervorgeht, werden IFCO RPCs jedes Jahr in mehr als 2 Milliarden Sendungen von Frischprodukten verwendet, wodurch Abfälle in der gesamten Lieferkette reduziert werden und der Nutzen eines konsequenten, starken Engagements für Nachhaltigkeit demonstriert wird. Der Einsatz von IFCO RPCs in der globalen Lieferkette für frische Lebensmittel führt zu mehr CO2-Einsparungen als alle Scope 1-, 2- und 3-Emissionen in der gesamten globalen Geschäftstätigkeit von IFCO.Der IFCO ESG 2023 Report hebt auch hervor, wie eng das Unternehmen mit Partnern in der Lieferkette zusammenarbeitet - von Produzenten über Einzelhändler bis hin zu Transportpartnern - um Treibhausgasemissionen zu reduzieren und Abfall entlang der gesamten globalen Lieferkette für frische Lebensmittel zu vermeiden. Erfolgreiche Partnerschaften haben beispielsweise dazu geführt, dass ein Partner in Großbritannien die Anzahl der LKWs auf der Straße reduzieren konnte, ein italienischer Hersteller die RPC-Pooling-Ströme für eine bestimmte Frischeproduktkategorie optimiert hat und Transportpartner in den USA alternative Kraftstoffoptionen einsetzen.Highlights aus dem IFCO ESG-Bericht 2023:Florierendes Geschäft:- Ersetzen von 2 Milliarden Einwegverpackungen durch IFCO RPCs- Auszeichnung als Sustainalytics ESG Regional Top-Rated Unternehmen in EuropaGedeihender Planet:- Erhöhung des durchschnittlichen Recyclinganteils eines RPC auf 40 Prozent- Reduzierung der gesamten Scope-3-Emissionen um 12 Prozent- Reduzierung des Frischwasserverbrauchs pro RPC um 6 Prozent- Erneuerung der Cradle to Cradle Certified® Silber-Zertifizierung für die europäische Lift Lock-Generation von RPCsBlühende Gesellschaft:- 32% der IFCO Führungskräfte sind weiblich- IFCO hat 69,000 RPCs an Lebensmittelbanken weltweit gespendetDownload: IFCO ESG 2023 Report: https://www.ifco.com/about-ifco/sustainability/esg-report-2023/ (https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ifco.com%2Fabout-ifco%2Fsustainability%2Fesg-report-2023%2F&data=05%7C01%7Cfabienne.scheichl%40ifco.com%7Cd962c841e8b740572c0808dbe4496d12%7C635c81764f0347a7862d2c13038c2ce1%7C0%7C0%7C638354776238647087%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=HPpC0Ouv2Gfg8exp50eORnKgAeImQW9Wbf29rTHYIgA%3D&reserved=0)Über IFCOIFCO ist der weltweit führende Anbieter von Mehrwegverpackungslösungen für Frischprodukte und betreut Kunden in über 50 Ländern. Das Unternehmen verfügt weltweit über einen Pool von mehr als 380 Millionen Mehrwegbehältern (Reusable Packaging Containers - RPCs), die jährlich für 2 Milliarden Auslieferungen von frischem Obst und Gemüse, Fleisch, Geflügel, Fischereierzeugnissen, Eiern, Brot und anderen Produkten von den Produzenten zum Einzelhandel eingesetzt werden. IFCO RPCs sorgen für eine optimierte Lebensmittel-Lieferkette, denn sie bewahren Frische und Qualität der Produkte, sparen Kosten, reduzieren den Warenverderb und sind umweltfreundlicher als Einwegverpackungen. Mehr Informationen finden Sie unter www.ifco.com | Folgen Sie uns auf LinkedIn @IFCO SYSTEMS (https://www.linkedin.com/company/28877/admin/)Über die Science Based Targets initiative (SBTi)Die SBTi guides businesses in the setting of credible science-based targets in line with current climate science. SBTs help define a pathway to future-proofing growth that is in line with the 1.5°C trajectory recommended in the Paris Agreement. For more information:
Die SBTi unterstützt Unternehmen bei der Festlegung glaubwürdiger, wissenschaftlich fundierter Ziele im Einklang mit aktuellen Erkenntnissen der Klimawissenschaft. SBTs helfen dabei, einen Weg zur zukunftssicheren Wachstumsgestaltung zu definieren, der der in dem Pariser Abkommen empfohlenen 1,5°C-Begrenzung entspricht. Mehr dazu: https://sciencebasedtargets.org/