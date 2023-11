Hamburg (ots) -Keine Lust, dauernd an der Heizung zu drehen? Dann überlassen Sie diese Arbeit smarten Thermostaten - die regeln automatisch. Welche Modelle besonders gut einheizen, hat COMPUTER BILD getestet.Alle Kandidaten steuert man mit dem Smartphone - auch unterwegs. Die Thermostate von Tado, Homematic-IP und AVM fahren die Heizung auf Wunsch früher hoch und sorgen so dafür, dass es pünktlich warm ist. Sämtliche Geräte registrieren außerdem, wenn der Nutzer lüftet, und halten das Heizungsventil geschlossen. Bei Tado gibt es diese Funktion aber nur im kostenpflichtigen Abo (4 Euro/Monat).Die Montage funktionierte bei allen Reglern problemlos. Danach verlangten sie wenig Aufmerksamkeit, regelten die Heizung anhand von Heizplänen oder achteten auf geöffnete Fenster. Das klappte zuverlässig - mit zwei Ausnahmen: HomePilot genehmigte sich für Änderungen mindestens zwei Minuten, AVM sogar bis zu 15 Minuten. Die meisten Regler maßen die Raumtemperatur im Test recht genau. Nur Rollei und Hama lagen um ein Grad oder mehr daneben, TP-Link und HomePilot im Schnitt um 0,7 Grad.Fazit: Mit smarten Heizkörperthermostaten können Verbraucher Energiekosten drücken; bis sich die Geräte rentieren, können allerdings mehrere Jahre vergehen. Unterm Strich hat Tado am meisten zu bieten. Doch auch mit den Lösungen von Homematic-IP, Aqara und Bosch ist man gut bedient.Den vollständigen Vergleichstest lesen Sie in der COMPUTER BILD-Ausgabe 24/2023, die ab 17. November 2023 im Handel verfügbar ist.COMPUTER BILD ist für über 10 Millionen Nutzer pro Monat der wichtigste Anlaufpunkt für Technik-Kaufberatung und nutzwertige Tipps in der digitalen Welt. Seit mehr als 25 Jahren liefert COMPUTER BILD ihren Lesern fundierte Einschätzungen zu Technik-Trends und gibt klare Produktempfehlungen - von A wie Android-Smartphone bis Z wie elektrische Zahnbürste. Die Experten der Redaktion bieten bestmögliche Beratung auf Basis unabhängiger Tests aus dem einzigartigen COMPUTER BILD-Labor. Und: Alle Printprodukte der COMPUTER BILD Gruppe sind vom TÜV NORD als klimaneutrale Produkte zertifiziert!Pressekontakt:COMPUTER BILD Digital GmbHAndrea StarkeE-Mail: andrea.starke@axelspringer.deOriginal-Content von: COMPUTER BILD, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51005/5650847