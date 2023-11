Ehemaliger CEO übernimmt Rolle des Unternehmensberaters und Vorstandsbeobachters und komplettiert Übergang zu neuem wachstumsorientierten Führungsteam

Pricefx, der weltweit führende Anbieter von Cloud-Pricing-Software, gab heute bekannt, dass sein Gründer und ehemaliger CEO Marcin Cichon zum Jahresende in den Ruhestand treten wird. Marcin Cichon war die treibende Kraft hinter Pricefx, war seit einem Jahrzehnt Geschäftsführer bzw CEO und wird auch weiterhin als Beobachter im Aufsichtsrat und Berater für den CEO Ronak Sheth fungieren.

"Anfang 2021 leitete ich den Prozess der Erweiterung unseres Führungsteams und Umwandlung von Pricefx von einem dynamischen Start-up-Unternehmen in ein diszipliniertes Scale-up-Unternehmen und von einem inhabergeführten zu einem professionell verwalteten Unternehmen ein", so Marcin Cichon. "Mein Ziel war es, eine kompetente, energische und disziplinierte Führung aufzubauen, um weiteres Wachstum sowie weitere Innovations- und Entwicklungskraft zu entwickeln. Heute kann ich mit voller Überzeugung sagen, dass die Mission erfüllt wurde und nun der Zeitpunkt gekommen ist, das Ruder an Ronak Sheth und das außergewöhnliche Führungsteam für die Fortführung der Reise zu übergeben."

Im Verlauf der Amtszeit von Marcin Cichon schuf Pricefx eine innovative, preisgekrönte Pricing-Software-Plattform, welche die Branche dramatisch veränderte. Bekannt als schnell, flexibel und kundenfreundlich, profilierte sich Pricefx als führendes SaaS-Unternehmen, um Unternehmen zu unterstützen, Gewinnmargen zu maximieren, Erträge zu steigern und bessere Geschäfte abzuschließen. Unter seiner Führung entwickelten sich starke Ökosystem-Partnerschaften, darunter mit SAP, und die Zusammenarbeit mit einigen der weltweit größten Produktions-, Vertriebs- und Nahrungsmittel- und Getränkeunternehmen, die Pricefx zum am schnellsten wachsenden Pricing-Software-Unternehmen in der Branche werden ließen.

"Als Marcin Cichon und seine Mitbegründer Pricefx gründeten, waren sie bestrebt, eine kundenzentrierte Organisation zu werden und voller Leidenschaft die beste Pricing-Software weltweit zu kreieren. Wir sind äußerst erfreut und stolz, die Mission weiterführen zu können", so Ronak Sheth, CEO von Pricefx. "Marcin Cichon war seit dessen Einführung der Lebensnerv von Pricefx seine Beiträge sind unermesslich. Von seinen zentralen Werten bis hin zu seiner Arbeitsethik hat er ein Softwareunternehmen aufgebaut, das sowohl seinen Mitarbeitern als auch seinen Kunden dient und Werte schafft. Marcin Cichon kann zwar seine berüchtigten roten Schuhe an den Nagel hängen, aber sein Vermächtnis wird weiterleben und ich freue mich bereits auf die Zusammenarbeit mit ihm im Rahmen seiner neuen Rolle als Vorstandsbeobachter und Berater."

Über Pricefx

Als weltweit führender Anbieter von SaaS-Preissoftware bietet Pricefx eine umfassende Lösungssuite, die schnell implementiert, flexibel konfiguriert und angepasst werden kann und dazu leicht erlernbar und nutzerfreundlich ist. Pricefx bietet eine komplette, auf modernster nativer Cloud-Architektur basierende Preisoptimierungs- und Preismanagement-Plattform, die den Kunden Vorteile durch branchenführende Amortisierungszeiten und äußerst niedrige Gesamtkosten verschafft. Seine preisgekrönte innovative Lösung eignet sich für B2B- und B2C-Unternehmen jeder Größenordnung in allen Branchen und allen Teilen der Welt. Das Geschäftsmodell von Pricefx basiert ausschließlich auf der Zufriedenheit und Treue seiner Kunden. Für die Herausforderungen von Unternehmen hinsichtlich der Preisgestaltung ist Pricefx die Cloud-Plattform für Preisoptimierung, Preismanagement und CPQ für dynamische Planung, Preisgestaltung und Gewinnerzielung ("Plan, Preis und Profit"). Weitere Informationen finden Sie unter www.pricefx.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

