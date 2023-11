EQS-News: PREOS Global Office Real Estate & Technology AG / Schlagwort(e): Anleihe

PREOS Global Office Real Estate & Technology AG: Einladung zum Investoren-Call des Gemeinsamen Vertreters



16.11.2023 / 15:48 CET/CEST

Wandelanleihe der PREOS Global Office Real Estate & Technology AG 2019/2024 ISIN: DE000A254NA6 / WKN: A254NA ("PREOS-WSV") Betreff: Einladung zum Investoren-Call des Gemeinsamen Vertreters Sehr geehrte Gläubiger der PREOS-WSV, wir freuen uns, Sie als Anleihe-Gläubiger der PREOS-WSV im Namen des Gemeinsamen Vertreters, Herrn Rechtsanwalt Klaus Nieding, zu einem Investoren-Call des Gemeinsamen Vertreters einladen zu dürfen. Der Gemeinsame Vertreter möchten Ihnen die Möglichkeit geben, sich im Vorfeld der für die vom Freitag, den 1. Dezember 2023, um 0:00 Uhr (MEZ), bis Sonntag, den 3. Dezember 2023, um 24:00 Uhr (MEZ) angesetzten Abstimmung ohne Versammlung über die neuesten Entwicklungen der PREOS-WSV und der Gesellschaft zu informieren. Die Telefonkonferenz findet statt: Am: Freitag, 24. November 2023 Um: 14:00 Uhr Via: EQS-Plattform Um sicherstellen, dass alle für Sie relevanten Themen behandelt werden, können Sie Ihre Fragen schriftlich per E-Mail bis Dienstag, 21. November 2023, 24:00 Uhr, an glaeubigerversammlung@preos.de einreichen. Der Gemeinsame Vertreter hat unmittelbaren Zugang zu allen eingereichten Fragen und wird diese in Abstimmung mit der Gesellschaft prüfen und bearbeiten. Während des Calls selbst werden keine weiteren Fragen oder Chat-Anfragen zugelassen. Die Beantwortung der Fragen erfolgt ausschließlich durch den Gemeinsamer Vertreter. Für Anleihegläubiger ist die Registrierung und Teilnahme an dem Investoren-Call unter folgendem Link möglich: https://www.webcast-eqs.com/preos-202311



