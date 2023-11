Madrid (ots/PRNewswire) -Europas erstes tokenisiertes Abonnement-SystemRand, ein in Spanien ansässiges FinTech-Unternehmen, hat die bevorstehende Einführung seines Utility Tokens RND angekündigt, der die Art und Weise, wie Europäer sparen und langfristigen Wohlstand schaffen, revolutionieren soll.Der Token kann ausgegeben werden, sobald das Wachstum von Rand ein Jahr erreicht hat, mit einer bemerkenswerten monatlichen Wachstumsrate von 19% bei den Nutzern und einem verwalteten Vermögen von mehr als 4 Millionen Euro, das durch eine Investition von 6,5 Millionen Euro gestützt wird. Rand wurde 2022 gegründet, ist bei der spanischen Zentralbank (D697) registriert, arbeitet mit Pecunia Cards zusammen und hat sich zum Ziel gesetzt, in naher Zukunft eine der wichtigsten Sparplattformen in Europa zu werden. Das Unternehmen ist in 24 Ländern vertreten und hat über 20.000 Kundinnen und Kunden.Der RND-Token wird ab dem 21. bzw. 29. November über die Plattformen BitMart, Uniswap und Bit2Me angeboten.Ziel ist es, dieses Jahr mit mehr als 40.000 registrierten Nutzern abzuschließen und bis 2024 120.000 Nutzer zu erreichen. Um diese Vision zu verwirklichen, hat das Unternehmen ein Team von Experten aus Unternehmen wie PwC, Facebook, Google, Goldman Sachs und der Deutschen Bank zusammengestellt.Pol Martín, Gründer und CEO, erklärt: "Rand will renditestarke Ersparnisse anbieten und so den Weg für eine wohlhabendere finanzielle Zukunft ebnen. Mit unserer exklusiven Technologie und der geschätzten Registrierung als Depotbank und Kryptowährungsbörse, die von der spanischen Zentralbank anerkannt ist, etablieren wir unsere herausragende Präsenz als bahnbrechendes Projekt in der Finanzbranche."Der RND-Token wird die Tauschwährung in Europas erstem tokenisierten Abonnement-System sein, das ab dem 23. November verfügbar ist und den Inhabern Vorteile bietet, die für den Zugang zu Rand Pro entscheidend sind. Rand Pro verwandelt monatliche Abonnements in einen Wertaustausch. Die maximale Anzahl der Token, die im Netzwerk erstellt werden oder zur Verfügung stehen, beträgt 200 Milliarden.Der Token dient als Schlüssel für die Rand Pro-Mitgliedschaft, mit der die Nutzer den "Pro"-Status erwerben und alle damit verbundenen Vorteile genießen können. So können Nutzer beispielsweise innerhalb der App durch Aktionen, die zur Verbesserung, Stärkung oder Erweiterung des Rand-Ökosystems beitragen, kostenlos RND-Tokens erhalten. Einige der Aktivitäten, die zur Generierung von Token führen, sind die Überweisung von Gehaltsabrechnungen auf das Girokonto von Rand oder das Führen eines Guthabens von mehr als 500€ für einen Zeitraum von mindestens 15 Tagen auf dem Earn-Konto.Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2208639/4269426/Rand_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/rand-bringt-den-rnd-utility-token-auf-den-markt-301990827.htmlPressekontakt:Cristina Murgas,cmurgas@quum.com/638 572 961Original-Content von: Rand, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172587/5650896