Die einzigartige Funktionsweise von TIGERTRIEVER sorgt im Vergleich zu den derzeitigen Behandlungsmöglichkeiten für Schlaganfallpatienten mit einer zugrunde liegenden ICAD für kürzere Behandlungszeiten und weniger Komplikationen.

Rapid Medical, ein führender Entwickler fortschrittlicher neurovaskulärer Geräte, gibt neue Daten bekannt, die einen ausgezeichneten Erfolg der First-Pass-Behandlung mit dem TIGERTRIEVERTIGERTRIEVER-Gerät bei Patienten mit komplexem ischämischem Schlaganfall aufgrund von intrakranieller atherosklerotischer Erkrankung (ICAD) belegen. Die Komplikationsraten waren vernachlässigbar, wie auf der Jahrestagung 2023 der Society of Vascular and Interventional Surgery (SVIN) berichtet wurde.

"Patienten mit ICAD, die einen Schlaganfall erleiden, sind sehr schwierig zu behandeln und benötigen oft eine Rettungstherapie wie z. B. einen Stent," erklärt Dr. Edgar Samaniego, der endovaskuläre Neurologe an der Universität von Iowa und Hauptautor. "Wir haben mit TIGERTRIEVER allein sehr hohe Behandlungserfolge und nachhaltige Ergebnisse erzielt, die wir mit anderen Geräten nicht erzielen konnten. Wir führen dies auf die einzigartige Fähigkeit von TIGERTRIEVER zurück, diese verstopften Gefäße zu öffnen und zu erweitern ein neuer Begriff, den wir Stentoplastie nennen."

Wie im Journal of NeuroInterventional Surgery veröffentlicht, zeigte diese Subanalyse der prospektiven TIGER-Studie1 dass 78 der ICAD-Patienten eine erfolgreiche Reperfusion ohne weitere Intervention erreichten; 47 erzielten eine Rekanalisierung beim ersten Durchgang (First Pass).2 Diese Ergebnisse sind deutlich besser als die Ergebnisse von Studien mit anderen Geräten bei dieser einzigartigen Patientengruppe. Außerdem erreicht TIGERTRIEVER bei ICAD die Ergebnisse, die nur bei Nicht-ICAD-Patienten als möglich gelten. Ein weiterer Vorteil der hohen First-Pass-Erfolgsraten waren die sehr kurzen Eingriffszeiten: Der Durchschnittswert von 22 Minuten von der Leiste bis zur Revaskularisierung ist der schnellste, der in einer prospektiven, randomisierten Studie ermittelt wurde. Es ist erwähnenswert, dass 50 dieser Patienten nach 90 Tagen ein gutes klinisches Ergebnis aufwiesen, definiert als mRS 0-2.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Stent-Retrievern bietet das TIGERTRIEVER-Gerät die besondere Fähigkeit, die radiale Ausdehnung zu kontrollieren, nachdem es in einer Hirnarterie positioniert wurde, was für ICAD-Patienten exklusive Vorteile bietet. Neben der erfolgreichen Reperfusion weitete TIGERTRIEVER die Arterie deutlich auf, sodass kein Patient einen permanenten Stent benötigte. Darüber hinaus erlitten die an der Studie beteiligten Patienten keine symptomatischen intrakraniellen Blutungen (sICH), Gefäßdissektionen oder embolische Komplikationen die bei diesen ICAD-Patienten typischerweise häufiger auftreten da das Gerät auch kontrahiert werden kann, um die Zerstörung der Plaque und der Arterien während der Entfernung zu minimieren.

"Ärzte haben nun eine bessere und schnellere Behandlungsmöglichkeit für Patienten mit stark verengten, stenotischen Arterien", fährt Dr. Samaniego fort. "TIGERTRIEVER zeichnet sich durch eine höhere Rate an erfolgreicher Reperfusion, weniger Komplikationen und einen angioplastieähnlichen Effekt im Vergleich zu historischen Studien, in denen andere mechanische Thrombektomiegeräte verwendet wurden."

Weitere Informationen über die Studie finden Sie in dem im Journal of NeuroInterventional Surgery veröffentlichten Artikel: https://jnis.bmj.com/content/early/2023/09/29/jnis-2023-020796

Über Rapid Medical

Rapid Medical erweitert die Möglichkeiten der neurovaskulären Behandlung durch die Entwicklung fortschrittlicher, interventioneller Geräte zur Behandlung von ischämischen und hämorrhagischen Schlaganfällen. Durch den Einsatz proprietäre Fertigungstechniken sind die Produkte von Rapid Medical fernverstellbar und vollständig sichtbar. Dadurch können Ärzte in Echtzeit auf die intravaskuläre Umgebung reagieren und eine größere Kontrolle über die Verfahrensergebnisse gewinnen. TIGERTRIEVER 13, 17 und 21, COMANECI und COLUMBUS/DRIVEWIRE sind CE-gekennzeichnet und von der FDA zugelassen. TIGERTRIEVER XL ist ebenfalls CE-gekennzeichnet. Weitere Informationen finden Sie unter www.rapid-medical.com

