Der führende Anbieter von Wasserfiltern für den privaten Gebrauch implementiert eine neue, parallele Planungslösung, um sein Wachstum zu unterstützen

BRITA SE, ein deutsches Unternehmen für Wasserfilter, hat sich für Kinaxis Inc. (TSX: KXS), die führende Plattform für Supply Chain Management, entschieden, um eine simultane Planung in seine Lieferkette zu integrieren. BRITA SE wurde 1966 gegründet und hat den Wasserfilterkrug für den Hausgebrauch erfunden. Heute entwickelt, produziert und vertreibt das Unternehmen eine breite Palette von Wasserprodukten für den privaten und gewerblichen Einsatz. Das Unternehmen verzeichnete in letzter Zeit ein beträchtliches Wachstum, was die Bedarfsplanung und die Betriebsabläufe zusätzlich belastete. Mit Kinaxis wird BRITA SE eine durchgängige Transparenz in der gesamten Lieferkette und verbesserte Bedarfsplanungsmöglichkeiten erreichen, um auf Nachfrageänderungen schneller und genauer reagieren zu können.

"BRITA ist kontinuierlich gewachsen, was sowohl die Anzahl unserer Geschäftssegmente als auch unsere geografische Reichweite betrifft. Es ist daher von unschätzbarem Wert zu wissen, wie sich Störungen in einem Bereich sofort auf unsere gesamte Lieferkette auswirken könnten," so Oliver Schilling, Group Director Supply Chain Management bei BRITA SE. "Wir haben uns mit der Unterstützung von Kinaxis und 4flow den höchsten Standards im Kundenservice und unserem wachsenden Geschäft verschrieben."

Mit RapidResponse wird BRITA SE verschiedene Szenarien gleichzeitig durchspielen können, wodurch die Planer die nötige Flexibilität erhalten, um auf Veränderungen der Nachfrage und der Marktvolatilität zu reagieren. Mit diesen Erkenntnissen kann BRITA schneller die intelligentesten Entscheidungen für seine Lieferkette treffen.

"Lieferketten dienen im Grunde genommen der Menschheit. BRITA versorgt Menschen auf der ganzen Welt mit Filtrationsprodukten, die ihren Kunden gefiltertes Wasser zur Verfügung stellen und so den Bedarf an Plastikwasserflaschen reduzieren." so Claire Rychlewski, Executive Vice President of Global Field Sales bei Kinaxis. "Wir freuen uns darauf, BRITA bei der Umgestaltung ihrer Lieferkette zu begleiten und das Unternehmen dabei zu unterstützen, den Menschen besser zu dienen."

Für die Implementierung von RapidResponse wird BRITA SE mit 4flow zusammenarbeiten, einem Weltmarktführer für Dienstleistungen zur Optimierung der Lieferkette und Partner von Kinaxis, um die Digitalisierung der Lieferkette voranzutreiben.

"Dank unseres umfassenden Verständnisses globaler Lieferketten und der damit verbundenen IT-Infrastrukturen sind wir in der Lage, Kunden in Zusammenarbeit mit Kinaxis dabei zu unterstützen, Entscheidungen schneller zu treffen und Silos aufzubrechen." so Dr. Marc Schleyer, Partner bei 4flow und Head of Digital Practice. "Wir freuen uns darauf, BRITA bei einer erfolgreichen Implementierung zu unterstützen und eine nachhaltige Transformation der Lieferkette zu gewährleisten."

Über Kinaxis

Die alltägliche Volatilität und Unsicherheit machen schnelles Handeln erforderlich. Kinaxis bietet die Flexibilität, schnelle und sichere Entscheidungen im Rahmen der integrierten Geschäftsplanung und der digitalen Lieferkette zu treffen. So können die Menschen besser planen, besser leben und die Welt verändern. Wir kombinieren menschliche Intelligenz mit künstlicher Intelligenz und parallel laufender Planung, um Unternehmen dabei zu unterstützen, jedes zukünftige Szenario einzuplanen, Risiken und Chancen zu überwachen und mit dem Tempo des Wandels Schritt zu halten. Kinaxis stellt auf Basis einer erweiterbaren, Cloud-basierten Plattform branchenerprobte Anwendungen bereit, mit denen jeder früher informiert wird, schneller handeln und Verschwendung vermeiden kann. Weitere Kinaxis-Nachrichten finden Sie unter Kinaxis.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn oder Twitter.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

