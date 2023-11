Das neue Outlook speichert einige E-Mails und Zugangsdaten in der Microsoft-Cloud. Das Unternehmen hat sich nun dazu geäußert und teilt mit, dass so einige Komfortfunktionen für das Programm ermöglicht werden. Das neue Microsoft Outlook ist darauf ausgelegt, Funktionen wie Mail, Kalender und weitere in einer umfassenden Suite zu vereinen, um das klassische Office Outlook auf lange Sicht zu ersetzen.AnzeigeAnzeige Kürzlich wurde jedoch aufgedeckt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...