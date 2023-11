Render News: RNDR-Kurs explodiert nach starkem Investoren-Andrang

Bei Render (RNDR) handelt es sich um eine recht spezielle Kryptowährung, die als ein ERC-20-Utility-Token funktioniert und sowohl als Zahlungsmittel als auch als Tauschwährung eingesetzt wird, um Rechenleistung zu erwerben. Der RNDR-Token wird also dazu eingesetzt, um im Bereich des 3D-Renderings und der digitalen Welt grafikintensive Aufgaben zu erledigen oder andere KI-Aufgaben zu ermöglichen. Das alles funktioniert über ein dezentrales Netzwerk, das die Blockchain-Technologie nutzt, um so eine transparente und sichere Abwicklung dieser Transaktionen zu gewährleisten.

Innerhalb der letzten 24 Stunden ist der Preis des auf künstlicher Intelligenz (KI) basierenden Protokolls um über 30 % gestiegen, nachdem der Kurs kurzfristig am gestrigen Abend nach unten gefallen war. Dies wird von vielen Investoren als ein wichtiger Schritt in eine Richtung angesehen, die einen starken Abschluss des laufenden Novembers mit sich bringen wird.

Starkes RNDR-Wachstum: Die Gründe

Mit einem so starken Preisschub für den Render Token hat wohl kaum jemand in der Kryptowelt gerechnet. So konnte der RNDR-Coin nämlich innerhalb der letzten 24 Stunden um aktuell 31,65 % zulegen, was die Kryptowährung zu einem der größten Gewinner des gestrigen Tages macht. Auch das Handelsvolumen hat einen riesigen Sprung gemacht und konnte um 384 % zulegen, wodurch es aktuell bei fast 360 Millionen US-Dollar liegt.

Der Render (RNDR) Kurs der letzten 24 Stunden (Quelle: CoinMarketCap)

Diese schnelle und überzeugende Erholung von Render wird als Indiz dafür gewertet, dass das KI-Protokoll eine hohe Widerstandsfähigkeit besitzt. Gleichzeitig zeigt es aber auch, dass es selbst bei Kurskorrekturen nach unten den Aufbau von Initiativen aufrechterhalten kann, die auf dem wettbewerbsintensiven Krypto-Markt so wichtig sind.

Der Hauptgrund für das erneute Vertrauen der Krypto-Anleger dürfte allerdings in dem Engagement der RNDR-Gemeinschaft mit dem RNP-007-Vorschlag zu finden sein. Dieser Community-Vorschlag zielt darauf ab, die sogenannte FEMDL-Innovation einzuführen. Hierbei handelt es sich vereinfacht gesagt um einen neuen Compute-Client sowie eine Plattform, die sich an Unternehmen und Entwickler richtet.

Diese sollen so ihre großen Sprachmodelle (englisch: Large Language Models oder LLMs) sowie andere generative KI-Anwendungen sicher erstellen, einfach, effizient und wirtschaftlich einsetzen und gleichzeitig vermarkten können.

Sollte diese KI-Zulassung dem Render-Protokoll hinzugefügt werden, könnte dies einen durchweg positiven Einfluss auf das Projekt haben und unter anderem eine Vielzahl weiterer Investoren anziehen. Dies hat viele der RNDR-Community dazu bewogen, diesen Vorschlag anzunehmen und dafür zu stimmen.

So haben laut Snapshot.org insgesamt 33.000 RNDR Token für diesen Vorschlag gestimmt, was einen Zuspruch von 91,34 % darstellt. Gerade einmal 3,100 RNDR-Coins (8,66 %) haben den Vorschlag abgelehnt. Bereits jetzt scheint es so, als ob der positive Einfluss bereits erste metaphorische Früchte bringt, denn der Render-Preis ist seit der Entscheidung stark gestiegen.

Render-Kooperation mit io.net überzeugt GPU-Lieferanten

Ein weiterer Faktor, der für den langfristigen Kursanstieg des RNDR-Token beigetragen hat, ist die bereits vor einer Woche beschlossene Partnerschaft zwischen den Render-Entwicklern sowie dem dezentralen Cloud-Dienst io.net. Im Rahmen der neuen Partnerschaft wurde das "Early Suppliers Incentive Program" ins Leben gerufen, das bei zu 1,14 Millionen RNDR (derzeit 3,39 Millionen US-Dollar) ausschütten soll.

Hierbei zielt io.net darauf ab, dass das eigene dezentrale physische Infrastrukturnetzwerk (DePIN) für die Integration von künstlicher Intelligenz erweitert wird. Hierfür sollen die GPU-Lieferanten, die die Rechenleistung für das Netzwerk anbieten, eingebunden werden.

Während dieses Prozesses möchte Render die eigenen dezentralen GPU-Lieferanten einbringen, die wiederum durch das neue Programm profitieren können. So sollen nicht nur bereits aktive GPU-Lieferanten dazu genutzt werden, um das weltweit größte DePIN zu erschaffen, sondern interessierte Nutzer sollen ebenfalls in das Netzwerk gelockt werden.

So sollen vor allem Mitglieder der Render-Network-Community mit hochwertigen Consumer-GPUs (wie die Nvidia RTX 4090 Grafikkarte) für die neuen Belohnungen infrage kommen, wenn sie aktuell weniger als 25 Nodes betreiben. Das neue Belohnungsprogramm ist bereits aktiv und soll zunächst über einen Zeitraum von acht Wochen aktiv sein. Hierzu meldete sich auch Ahmad Shadid, CEO von io.net, zu Wort:

"Unsere Partnerschaft mit dem Render Network verschafft uns Zugang zur Render-Community mit hochwertigen Consumer-GPUs, während wir die Einsatzmöglichkeiten der Nodes über das Rendering hinaus auf ML-Anwendungen erweitern. Diese Partnerschaft wird unsere beiden Angebote stärken, und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit. Wir freuen uns darauf, bei Breakpoint zu starten und zu expandieren, um den Anforderungen des unglaublichen Wachstums von KI und ML gerecht zu werden."

Der Aufstieg von KI-gestützten Technologien hat die Nachfrage nach Grafikkarten (GPUs) exponentiell erhöht. Laut io.net führen immer komplexere Modelle für das Machine Learning, also das maschinelle Anlernen von künstlichen Intelligenzen, dazu, dass die GPU-Nachrage ungefähr alle 18 Monate um das Zehnfache ansteigt. Kein Wunder also, dass das Render-Netzwerk aktuell gefragter ist als jemals zuvor.

