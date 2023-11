Siemens - Tolle Aussichten

Aus Sicht der relativen Stärke, Fundamentalanalyse, Saisonalität und Charttechnik ist Siemens eine interessante Aktie. Outperformer Siemens Unter den europäischen Industrieaktien gehört Siemens zu den Outperformern. In der Relativen Performance-Matrix ist der DAX-Konzern im zweiten Quadranten und somit im Aufwärtstrend zu finden. In diesem ist die Kursentwicklung sowohl auf Sicht der letzten vier Wochen als auch der drei Monate gegenüber dem Gesamtmarkt (Stoxx 600) positiv. Die Annahme dahinter ist, das die relative Stärke noch eine Weile andauert und sich die Siemens-Aktie vorerst weiter besser entwickelt als die genannte Benchmark.

Christian Henke ist Senior Market Analyst beim Onlinebroker IG Europe GmbH für Deutschland und Österreich und seit mehr als 20 Jahren im Finanzsektor tätig. Er ist seit 2001 Mitglied in der Vereinigung Technischer Analysten Deutschlands (VTAD) und hat den Abschluss zum Certified Financial Technician (CFTe). Seine Schwerpunkte sind die Konstruktion von Handelssystem und die Point & Figure-Charts.

Eröffnen Sie ein Trading-Demokonto Ein Demokonto ist ein simuliertes Marktumfeld, das von einem Trading-Anbieter angeboten wird, um die Erfahrung des "wirklichen" Tradings bestmöglich nachzubilden. So erhalten Sie ein Verständnis dafür, wie verschiedene Produkte und Finanzmärkte funktionieren. Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass Sie nicht riskieren, Ihr Geld zu verlieren und somit selbstbewusst und ohne Risiko verschiedene Märkte und Trading-Strategien ausprobieren können.