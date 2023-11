© Foto: Christophe Gateau/dpa



Hellofresh-Aktionäre brauchen am Donnerstag einen starken Magen. Umsatz und Gewinn schwächeln. Die Aktie des Kochboxenanbieters fällt um ein Viertel. Ist die lange Talfahrt damit endlich beendet?Nach einem Kursrutsch von knapp 25 Prozent bei Kochboxenversender Hellofresh herrscht Unruhe am Markt. Die Berliner hatten am Donnerstag ihre Gewinnziele gekappt, die Aktie fiel daraufhin auf ein Acht-Monats-Tief von knapp über 15 Euro. Diese Marke zu halten sei jetzt ganz entscheidend, meint wallstreetONLINE-Aktienexperte Markus Weingran. "Hält die Unterstützung bei rund 15 Euro in den kommenden Tagen, dann können mutige Anleger einen kleine Fuß in die Tür stellen", so Weingran. "Die Gewinnwarnung …