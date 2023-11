Köln (ots) -Das Landgericht Erfurt hat auf Antrag des WDR eine einstweilige Verfügung gegen die AfD Thüringen erlassen. Damit muss die Partei am Wochenende Journalist:innen des ARD-Magazins "Monitor" Zugang zum Landesparteitag der AfD Thüringen (17. bis 19.11.) gewähren.Die Landesverband der AfD hatte dem Team von "Monitor" (WDR) die Akkreditierung für den Parteitag verweigert, weil die Partei die "Monitor"-Berichterstattung ablehnt. Dagegen wehrte sich der WDR nun mit Erfolg. Ellen Ehni, Chefredakteurin Politik und Zeitgeschehen des WDR: "Das ist ein Erfolg für die freie Berichterstattung in diesem Land - und für die Demokratie. Das Gericht bestärkt uns in unserem Auftrag. Dazu gehört auch die Berichterstattung über Landesparteitage, bei denen kritische Fragen selbstverständlich möglich sein müssen."Fotos unter ARD-Foto.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge:presse.wdr.dePressekontakt:WDR KommunikationTel: 0221 220 7100Email: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5650973