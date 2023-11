Im Anschluss des gestrigen erfolgreichen Starts der neuen Google Cloud Region im Königreich Saudi-Arabien wurde CNTXT zum exklusiven Google Cloud Reseller für lokale Organisationen und multinationale Unternehmen, welche Google Cloud Platform Services auf eigenständiger Ebene über ihre in Saudi-Arabien ansässigen Unternehmen beziehen, ernannt.

Aufbauend auf der starken Zusammenarbeit zwischen CNTXT und Google Cloud in Saudi-Arabien wird CNTXT auch Google-Cloud-Partner in Saudi-Arabien bei der Bereitstellung von Business und Managed Cloud Services unterstützen. Eine der Hauptaufgaben von CNTXT wird darin bestehen, den Weg saudi-arabischer unabhängiger Softwareanbieter (ISVs) in die Cloud und auf den Google Cloud Marketplace zu beschleunigen, um die Entwicklung und den Einsatz von mehr Software zu fördern.

Zusätzlich bietet CNTXT aufgrund seiner strategischen Zusammenarbeit mit der Saudi Information Technology Company (SITE) und Fortanix Unterstützung für Workloads, die im Königreich Saudi-Arabien gehostet werden. Diese bahnbrechende Partnerschaft zielt darauf ab, Google-Cloud-Kunden, welche die neue Google-Cloud-Region in Saudi-Arabien nutzen, Sicherheitslösungen zur Verfügung zu stellen.

Google Cloud ist der neue Weg in die Cloud und Shared Fate der neue Weg, um gemeinsam zu agieren, Risiken zu managen und Erfolg zu haben. Diese Initiative unterstreicht das gemeinsame Engagement von Google Cloud und CNTXT für die Bereitstellung von Lösungen, welche saudi-arabischen Unternehmen dabei helfen, die Anforderungen an Datensicherheit sowie Compliance zu erfüllen.

CNTXT wurde im vergangenen Jahr als Joint Venture zwischen Aramco sowie Cognite gegründet und hat sich zu einem führenden Unternehmen für digitale Transformation mit Sitz in Riad entwickelt. Die Partnerschaft mit Google Cloud unterstreicht das Engagement von CNTXT, die digitale Transformation im Königreich voranzutreiben.

Nabil Al-Nuaim, Senior Vice President Digital Information Technology von Aramco, erläuterte: "CNTXT spielt gemeinsam mit seinen geschätzten Partnern eine wichtige und zentrale Rolle bei der Förderung der digitalen Transformation im öffentlichen sowie privaten Sektor des Königreichs. Ihr unermüdlicher Einsatz für die Förderung und Ausbildung lokaler Talente fügt sich nahtlos in unser visionäres Streben nach einem digital gestärkten Saudi-Arabien ein. Dies ist der Beginn einer Ära des Wandels, ein großer Meilenstein in der digitalen Landschaft des Königreichs, der zu beispiellosem Fortschritt und endlosen Möglichkeiten führen wird."

Abdul Rahman Al Thehaiban, Managing Director von Google Cloud für den Nahen Osten, die Türkei und Afrika, sagte: "Google Cloud gehört zu den Pionieren in der Welt der Hyperscaler, die eine Cloud-Region im Königreich Saudi-Arabien einführen. Das ist ein klarer Ausdruck unseres Engagements, die digitale Entwicklung der Region anzuführen."

Bader Al Madi, Saudi Arabien Country Manager bei Google Cloud sagte: "Unsere Partnerschaft mit CNTXT wird die Pläne von Google Cloud unterstützen, jedem Unternehmen und jeder Person im Königreich Saudi-Arabien Zugang zu den neuesten Cloud-Technologien zu ermöglichen. Wir freuen uns darauf, Hand in Hand mit CNTXT und all unseren Partnern den Weg für die digitale Transformation des Königreichs zu ebnen und gemeinsam Unternehmen aller Größen im Land dabei zu unterstützen, ihre digitale Transformation zu beschleunigen, Prozesse zu optimieren, Kosten zu senken und herausragende Kundenerlebnisse zu bieten."

Abdullah Jarwan, CEO von CNTXT, bemerkte: "Wir fühlen uns geehrt, ein führendes Unternehmen für Cloud Computing und digitale Transformation im Königreich zu werden. Unsere Zusammenarbeit mit Google Cloud wird es uns ermöglichen, die digitale Transformation des öffentlichen und privaten Sektors in Saudi-Arabien voranzutreiben. Wir sind entschlossen, eine bessere und technologisch fortschrittlichere Zukunft für das Königreich zu schaffen."

Über CNTXT: CNTXT, ein Joint Venture zwischen Saudi Aramco und Cognite, ist ein führendes Unternehmen für digitale Transformation mit Sitz in Riad, Saudi-Arabien. CNTXT hat es sich zur Aufgabe gemacht, Unternehmen durch Technologie und Innovation zu stärken. Das Unternehmen nutzt strategische Partnerschaften sowie ein Netzwerk aus Resellers, um die digitale Transformation im öffentlichen und privaten Sektor des Königreichs zu beschleunigen.

