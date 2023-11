Lenovo sieht Anzeichen für eine Erholung im gesamten Technologiesektor, verbessert seine Performance im Vergleich zum Vorquartal und treibt seine Führungsposition im Bereich KI weiter voran

Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY), gab heute zusammen mit ihren Tochtergesellschaften ("die Gruppe") die Ergebnisse für das zweite Quartal bekannt, die einen Konzernumsatz von 14,4 Milliarden US-Dollar und einen Nettogewinn von 273 Millionen US-Dollar auf Basis der Nicht-Hong Kong Financial Reporting Standards (HKFRS)[1] ausweisen. Die Bruttogewinnmarge erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr auf 17,5 und markierte damit ein Rekordhoch für ein zweites Quartal. Die diversifizierten Wachstumsmotoren der Gruppe lieferten weiterhin eine starke Performance, wobei die Umsatzerlöse aus den Nicht-PC-Geschäftsbereichen 40 der Umsatzerlöse der Gruppe ausmachten, was einer Steigerung von drei Prozentpunkten im Jahresvergleich entspricht.

Die Gruppe sieht deutliche Anzeichen für eine Erholung im gesamten Technologiesektor und verweist auf die konsequente Umsetzung ihrer Strategie, ihre operative Exzellenz und ihre kontinuierlichen Investitionen in Innovationen als Hauptfaktoren für die Leistungssteigerungen im Vergleich zum Vorquartal. Mit Blick auf die Zukunft wird Lenovo die durch KI geschaffenen Möglichkeiten weiter nutzen. In diesem Bereich ist das Unternehmen aufgrund seines hybriden KI-Modells, seines Pocket-to-Cloud-Portfolios, seines starken Ökosystems und seiner Partnerschaften sowie seines wachsenden Portfolios an KI-Technologien und -Fähigkeiten einzigartig positioniert, um erfolgreich zu sein. Seine laufenden Investitionen in Innovation und insbesondere in KI werden die Fähigkeit von Lenovo weiter stärken, das exponentielle Wachstum von KI für sich zu nutzen und nachhaltiges Wachstum und Profitabilität für das Unternehmen voranzutreiben. Die Gruppe ist zuversichtlich, dass sie schon sehr bald wieder ein Wachstum gegenüber dem Vorjahr verzeichnen kann.

Finanzielle Höhepunkte:

Q2 GJ 23/24 Millionen US-Dollar Q2 GJ 22/23 Millionen US-Dollar Änderung Konzernumsatz 14.410 17.090 (16%) Einkommen vor Steuern 358 710 (50%) Nettoeinkommen (den Anteilseignern zurechenbarer Gewinn) 249 541 (54%) Nettoeinkommen (den Anteilseignern zurechenbarer Gewinn Nicht-HKFRS)[1] 273 591 (54%) Unverwässertes Ergebnis je Aktie (US-Cent) 2,09 4,54 (2,45)

Der Unternehmensvorstand von Lenovo kündigte eine Zwischendividende in Höhe von 8,0 HK-Cent pro Aktie an.

Aussage des Vorsitzenden und CEO, Yuanqing Yang:

"Im letzten Quartal gab es trotz einiger makroökonomischer Herausforderungen deutliche Anzeichen für eine Erholung im gesamten Technologiesektor. Dank unserer starken Umsetzung, unserer operativen Exzellenz und unserer kontinuierlichen Investitionen in Innovation konnten wir unsere Leistung von Quartal zu Quartal verbessern, was auf einen ermutigenden Pfad zur Erholung hindeutet. Mit der kontinuierlichen Umsetzung unserer Strategie der intelligenten Transformation und der weiteren Stärkung unseres KI-Ökosystems und unserer Partnerschaften werden wir unsere umfassenden KI-Fähigkeiten und unseren Ansatz "From Pocket to Cloud" dafür einsetzen, hybride KI-Anwendungen für jedes Unternehmen und jede Einzelperson zu ermöglichen, um letztlich ein nachhaltiges Wachstum für unser Geschäft zu erzielen."

Beschleunigung der Führungsrolle bei KI

KI ist für Lenovo nichts Neues und schon seit Langem ein Schwerpunkt der Strategie des Unternehmens für die digitale und intelligente Transformation. Das Unternehmen skizzierte seine Vision von einer 'KI für alle' auf seiner jährlichen Innovationsveranstaltung Tech World im Oktober. Dabei stellte Lenovo vor allem sein Modell der hybriden KI in den Vordergrund, einen Ansatz, bei dem öffentliche, private und persönliche Stiftungsmodelle nebeneinander existieren, um KI für alle zu ermöglichen und gleichzeitig die Sicherheit und den Datenschutz zu gewährleisten. Die Vision von Lenovo beinhaltete ein umfangreiches Portfolio an intelligenten Geräten, darunter KI-fähige PCs, Smartphones und Tablets sowie KI-fähige und KI-optimierte Infrastrukturen, Lösungen und Dienstleistungen. Lenovo ist aufgrund seines Pocket-to-Cloud-Portfolios, seines starken Ökosystems und seiner Partnerschaften (einschließlich einer Erweiterung der Partnerschaft des Unternehmens mit NVIDIA) sowie seines wachsenden Portfolios an KI-Technologien und -Fähigkeiten bestens positioniert, um das exponentielle Wachstum von KI für sich zu nutzen.

Yuanqing Yang, Chairman und CEO von Lenovo, wurde auf der Bühne der Tech World von führenden Vertretern von globalen Lenovo-Partnern begleitet, darunter Jensen Huang, Gründer, President und CEO von NVIDIA, Dr. Lisa Su, Vorsitzende und CEO von AMD, sowie Stefano Domenicali, President und CEO der Formel 1®. Satya Nadella, Chairman und CEO von Microsoft, Cristiano Amon, CEO und President von Qualcomm, und Pat Gelsinger, CEO von Intel, nahmen per Videoverbindung an der Tech World teil.

Wie im letzten Quartal angekündigt, investiert Lenovo weitere 1 Milliarde US-Dollar in KI-gestützte Innovationen, um nicht nur seine Vision von einer 'KI für alle' zu verwirklichen, sondern auch ein nachhaltiges Wachstum für das gesamte Unternehmen zu erzielen.

Solutions and Services Group (SSG): Rekorde bei Umsatz und Betriebsergebnis bei immer mehr KI-Lösungen und -Dienstleistungen

Ergebnisse im 2. Quartal des GJ23/24:

Die SSG hat im zweiten Quartal sowohl beim Umsatzerlös als auch beim Ergebnis Rekorde gebrochen. Der Umsatzerlös belief sich auf 1,9 Milliarden US-Dollar und die operative Marge auf 20 %.

Das Support-Services- und Software-Geschäft war der zentrale Gewinnmotor der SSG.

Die Bereiche Managed Services sowie Projekt- und Lösungsdienstleistungen konnten im zweiten Quartal weiter ausgebaut werden und machen nun zusammen 56% der SSG-Umsatzerlöse aus, plus drei Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr.

Chancen und nachhaltiges Wachstum:

Die SSG hat eine starke Dynamik für ihre Hauptangebote entwickelt, zu denen Digital Workplaces Solutions (DWS), Hybrid Cloud sowie Nachhaltigkeitslösungen und -dienstleistungen gehören.

Die SSG hat sich mit ihren Hauptangeboten auf die Unterstützung spezifischer vertikaler Branchen mit intelligenten Lösungen und Dienstleistungen konzentriert und dabei bahnbrechende Kundenabschlüsse auf mehreren Märkten erzielt.

Die neue Professional Services Practice für hybride KI von Lenovo ermöglicht es Unternehmen auch, hybride Infrastrukturen und KI zur Transformation ihres Geschäfts zu nutzen.

Infrastructure Solutions Group (ISG): Bewältigung von Gegenwind auf dem Markt, Aufbau einer hybriden KI-Infrastruktur

Ergebnisse im 2. Quartal des GJ23/24:

Der Umsatz der ISG ging im Vergleich zum Vorjahr auf 2 Milliarden US-Dollar zurück, was eine unvermeidliche Folge des allgemeinen makroökonomischen Gegenwinds in der Branche, der Konjunktureintrübung und der Plattform-Migration ist.

Die ISG zeigte eine starke Performance in den Bereichen Speicher, Software und Services und steigerte das Wachstum in den Bereichen High Performance Computing (HPC) und Edge.

Der Geschäftsbereich Speicher erreichte einen Allzeit-Umsatzrekord und machte Lenovo zum drittgrößten Speicheranbieter der Welt.

Chancen und nachhaltiges Wachstum:

Die hybride KI entwickelt sich weiter und wird das künftige Wachstum und die Diversifizierung des globalen IKT-Infrastrukturmarktes vorantreiben, auf dem Lenovo mit seinem reichhaltigen Portfolio an Infrastrukturprodukten und -lösungen gut positioniert ist.

Die ISG wird auch weiterhin die Wettbewerbsfähigkeit ihres Portfolios sowie die operative Exzellenz stärken und ist zuversichtlich, möglichst bald wieder Wachstum und Rentabilität zu erreichen.

Intelligent Devices Group (IDG): Festigung der Marktführerschaft, Ergreifung von Chancen für KI-Geräte

Ergebnisse im 2. Quartal des GJ23/24:

Die IDG konnte ihre Position als weltweite Nummer 1 im zweiten Quartal sowohl bei den PC-Auslieferungen als auch bei den Aktivierungen trotz der Herausforderungen des Marktes behaupten.

Die Umsatzerlöse gingen im Vergleich zum Vorjahr auf 11,5 Milliarden US-Dollar zurück, aber die Rentabilität war mit einer branchenführenden operativen Marge von 7,4 weiterhin robust.

Das Smartphone-Geschäft erzielte im Vergleich zum Vorjahr ein zweistelliges Wachstum bei den Auslieferungen, obwohl der Markt insgesamt stagnierte. Der Geschäftsbereich verbesserte seine allgemeine Wettbewerbsfähigkeit bei den Produkten und optimierte sein Portfolio mit einem höheren Anteil an Premiumprodukten, wobei aufgrund der razr-Verkäufe ein Rekordanteil an Premiumprodukten verzeichnet wurde.

Chancen und nachhaltiges Wachstum:

Mit Blick auf die Zukunft wird die IDG die generative KI in vollem Umfang dafür nutzen, die Markteinführung von KI-Geräten der nächsten Generation zu beschleunigen, wozu auch die Einführung eines KI-PCs im nächsten Jahr gehören wird.

Lenovo wird weiterhin in technologische Innovationen für Wachstum und langfristige Wettbewerbsfähigkeit investieren.

ESG-Höhepunkte

Lenovo wurde im zurückliegenden Quartal für mehrere ESG-Leistungen ausgezeichnet, darunter:

Aufnahme in den Hang Seng Corporate Sustainability Index 2023, wo Lenovo die höchste Bewertung in der IT-Branche für ökologische und soziale Leistungen erhielt.

Die Gruppe ehielt außerdem den 'Champion'-Status in der "Global Sustainability Ecosystems Leadership"-Matrix von Canalys.

Die Gruppe wurde zu einem EPEAT Climate Champion erklärt, wobei mehr als 400 Produkte als Teil der ersten Liste von Produkten mit der Kennzeichnung "EPEAT Climate+" registriert wurden. EPEAT ist das wichtigste globale Umweltgütezeichen für Elektronik- und Technologieprodukte.

Im September trat Lenovo der UN-Initiative "Global Compact Forward Faster" bei, um das Engagement des Privatsektors für die 17 Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung zu beschleunigen und so die Agenda 2030 zu erfüllen.

[1] Die Nicht-HKFRS-Kennzahl wurde angepasst, indem Änderungen des beizulegenden Zeitwerts von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten, Abschreibungen von immateriellen Vermögenswerten aus Fusionen und Übernahmen, mit Fusionen und Übernahmen verbundene Kosten sowie die entsprechenden Ertragsteuereffekte, sofern vorhanden, herausgerechnet wurden.

Über Lenovo

Lenovo ist ein globales Technologieunternehmen mit einem Umsatz von 62 Mrd. USD, das auf Platz 217 der Fortune Global 500 rangiert, 77.000 Mitarbeiter weltweit beschäftigt und täglich Millionen von Kunden auf 180 Märkten bedient. Mit der kühnen Vision, intelligentere Technologie für alle zu liefern, baut Lenovo auf seinem Erfolg als weltgrößtes PC-Unternehmen auf und expandiert weiter in Wachstumsbereiche, die den Fortschritt der "New IT"-Technologien (Client, Edge, Cloud, Netzwerk und Intelligenz) vorantreiben, darunter Server, Storage, Mobile, Software, Lösungen und Services. Diese Transformation in Verbindung mit den weltverändernden Innovationen von Lenovo trägt dazu bei, eine integrativere, vertrauenswürdigere und intelligentere Zukunft für alle und überall zu schaffen. Die Aktien von Lenovo sind an der Börse von Hongkong unter Lenovo Group Limited (HKSE: 992)(ADR: LNVGY) notiert. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.lenovo.com. Informieren Sie sich auch über die neuesten Nachrichten in unserem StoryHub.

LENOVO GROUP FINANZÜBERSICHT Für das Quartal zum 30. September 2023 (in Millionen US-Dollar, außer Angaben pro Aktie)

Q2 23/24

Q2 22/23

Änderung im Jahresvergleich Umsatzerlöse 14.410 17.090 (16)% Bruttogewinn 2.522 2.877 (12)% Bruttogewinnmarge 17,5% 16,8% 0,7 Punkte Betriebliche Aufwendungen (2.008) (2.026) (1)% F&E-Ausgaben (498) (556) (10)% (in den betrieblichen Aufwendungen enthalten) Verhältnis von Ausgaben zu Ertrag 13,9% 11,9% 2,0 Punkte Betriebsergebnis 514 851 (40)% Sonstige nichtoperative Erträge/(Aufwendungen) netto (156) (141) 11% Einkommen vor Steuern 358 710 (50)% Besteuerung (69) (156) (56)% Gewinn des Zeitraums 289 554 (48)% Nicht beherrschende Anteile (40) (13) 215% Den Anteilseignern zurechenbarer Gewinn 249 541 (54)% Den Anteilseignern zurechenbarer Gewinn Nicht-HKFRS[1] 273 591 (54)% Gewinn je Aktie (US-Cent) Unverwässert 2,09 4,54 (2,45) Verwässert 1,99 4,23 (2,24)

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231115152028/de/

Contacts:

Hong Kong - Angela Lee,angelalee@lenovo.com, +852 2516 4810

London - Charlotte West, cwest@lenovo.com, +44 7825 605720

Zeno Group - LenovoWWcorp@zenogroup.com