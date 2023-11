Aufbauend auf 25 Jahren Innovation im Bereich der E-Mobilität stellt KYMCO drei bahnbrechende Technologien vor, um die Masseneinführung von Elektromotorrädern zu beschleunigen: Die Ionex Battery-as-a-Service-Lösung für Energieversorger, die Ionex Battery Metering Unit für Hersteller von Elektrofahrzeugen und die Ionex Energy Station für Stromnetzbetreiber, die Batterien tauschen. "Wir stehen heute an der Schwelle eines bedeutenden Wandels in der Mobilitätsbranche. Ein Wandel, der die Art und Weise, wie wir uns fortbewegen, grundlegend verändert, und ein Wandel, den KYMCO anführt", so Allen Ko, Chairman, KYMCO.

Die Vision von KYMCO: eine Welt, in der Elektromotorräder allgegenwärtig sind

KYMCO sieht Energieunternehmen, die Motorradfahrern Batterieserviceleistungen für Elektromotorräder anbieten. Dabei erhalten Motorradfahrer von Energieversorgern Batterien mit garantierter Leistung und zahlen nur für die tatsächliche Nutzung der Batterien. Beim Kauf ihres Fahrzeugs müssen Motorradfahrer keine Batterien mehr anschaffen.

KYMCO sieht Elektrofahrzeughersteller, die Elektromotorräder mit integrierter Batteriemessung an Bord auf den Markt bringen. Jedes Elektromotorrad wird mit den Batterieserviceleistungen der Energieversorger betrieben. Ohne die Anschaffungskosten für die Batterien sind Elektromotorräder so günstig wie nie zuvor.

KYMCO sieht Betreiber von Batteriewechselstationen, die ein Netz aus Tausenden von Standorten aufbauen, das die Reichweitenangst für immer besiegt. Batteriewechselstationen ermöglichen Motorradfahrern ein Aufladen ohne Wartezeit und bieten unbegrenzte Reichweite.

Und KYMCO sieht Motorradfahrer, die aus einer Vielzahl von Elektromotorrädern verschiedener Hersteller und Batterieserviceverträgen wählen, die am besten zu ihrem Lebensstil passen. Um Energie zu tanken, laden Motorradfahrer ihr Fahrzeug in der Garage oder ihre Batterie im Haus auf. In der Stadt tauschen sie die Batterie unterwegs an der nächstgelegenen Wechselstation aus. Und auf der Straße genießen Motorradfahrer eine unbegrenzte Reichweite durch das umfangreiche Netz von Batteriewechselstationen, die ausreichend Strom für jede Fahrt sicherstellen.

Ionex EV Solution der wahre Start ins elektrische Zeitalter

Um alle bestehenden Herausforderungen und künftigen Ambitionen zu bewältigen und die Vision von KYMCO zu verwirklichen, präsentierte Chairman Ko drei bahnbrechende Technologien, um alle Stakeholder zur Kooperation als Mitglieder des Ionex Open Consortium aufzufordern eines Ökosystems der Elektromobilität, das eine erschwingliche, komfortable und nachhaltige Elektromobilität für alle ermöglicht: der wahre Start ins elektrische Zeitalter.

Die Ionex Battery-as-a-Service Solution für Energieversorger, die Ionex Battery Metering Unit für Hersteller von Elektrofahrzeugen und die Ionex Energy Station für Netzbetreiber, die Batterien wechseln, bilden zusammen die revolutionäre Ionex EV Solution. Von der Ionex EV Solution profitieren alle Stakeholder der Elektromobilität, insbesondere alle Verbraucher, Unternehmen und Regierungen, die auf Elektromobilität setzen.

"Wir freuen uns schon jetzt darauf, die Auswirkungen der Ionex EV Solution auf das rasant evolvierende Elektromobilitätsökosystem in Südostasien zu sehen. Wir sind überzeugt von ihrem Potenzial, die Elektromobilität erschwinglicher und bequemer zu machen", erklärt Chuck Kim, Managing Director of Group Business Development and Capital Markets bei Grab.

"Hier und heute erleben wir den Beginn des elektrischen Zeitalters", so Allen Ko. "Die richtungweisende Ionex EV Solution ebnet allen Stakeholdern den gemeinsamen Weg in die elektrische Zukunft. Ich lade alle dazu ein, sich dieser transformativen Reise anzuschließen."

Über KYMCO

KYMCO ist eine traditionsreiche Marke mit fast 60 Jahren Erfahrung in der Powersport-Branche. Das Unternehmen setzt auf Innovation, Qualität und Stil und hat sich als weltweit führender Hersteller von Motorrollern, Motorrädern und Geländefahrzeugen etabliert. Seine hochmodernen Fertigungsanlagen und der Einsatz neuester Technologien gewährleisten eine hohe Zuverlässigkeit und ein stilsicheres Design jedes einzelnen hergestellten Fahrzeugs.

KYMCO strebt an, seinen ökologischen Fußabdruck zu reduzieren, Nachhaltigkeit zu stärken, soziale Initiativen zu unterstützen und der Gesellschaft etwas zurückzugeben. Egal ob Fahrer einen eleganten und sportlichen Roller oder ein robustes und langlebiges Geländefahrzeug suchen KYMCO hat Angebote für alle Bedürfnisse und Anforderungen. KYMCO ist eine Marke, die das Beste verkörpert, was die Powersport-Industrie zu bieten hat: Innovation, Qualität, Stil und das Engagement, die Welt zu einem besseren Ort zu machen.

