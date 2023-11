Orienteed, ein führendes E-Commerce-Entwicklungsunternehmen, das sich auf skalierbare Digital-Commerce-Lösungen spezialisiert hat, gab heute eine Partnerschaft mit Edgio, Inc. (Nasdaq: EGIO), einem führenden Anbieter von Edge-Lösungen und Sicherheit bekannt. Edgio wird das sichere Backend für die Frontend-Komponenten von Orienteed bereitstellen, die mit Crowlify eingesetzt werden. Crowlify ist eine Betriebsplattform, die entwickelt wurde, um die Komplexität bei der Verwaltung mehrerer Umgebungen innerhalb eines HCL Commerce-Ökosystems zu reduzieren.

Unternehmen, die planen, ein neues Frontend zu erstellen oder ihr bestehendes Frontend zu ersetzen, können die CI/CD-Funktionen von Crowlify in Kombination mit dem Edge-fähigen Content Delivery Network (CDN) von Edgio und den ganzheitlichen Sicherheitsfunktionen für Webanwendungen nutzen, um einfacher zu skalieren und die Geschwindigkeit der Website zu verbessern, ohne dabei Abstriche bei der Sicherheit zu machen.

Edgio, ein weltweit tätiger Anbieter von Edge-fähigen Softwarelösungen, ermöglicht es Unternehmen, hochwertige digitale Erlebnisse zu liefern, von schnelleren Websites und reaktionsschnellen Anwendungen bis hin zu hervorragender Streaming-Qualität.

"Mit Edgio als sicherem Backend für unsere Crowlify-Plattform werden unsere Kunden von einer höheren Skalierbarkeit, Leistung und Sicherheit profitieren. Diese Partnerschaft unterstreicht unser Engagement für Innovation und unser Bestreben, die sich entwickelnden Bedürfnisse von Kunden zu erfüllen, die umfangreiche E-Commerce-Technologielösungen entwickeln und implementieren möchten", sagt Marco Fabbri, Chief Technical Officer bei Orienteed, Italien.

"Edgio freut sich über die Zusammenarbeit mit Orienteed. Diese Zusammenarbeit unterstreicht die wachsende Anerkennung unter den Anbietern von E-Commerce-Technologien, dass Edgio eines der schnellsten, kapazitätsstärksten und sichersten Edge-fähigen CDNs der Welt bietet, was zu Seitenladezeiten unter einer Sekunde, höheren Konversionsraten und gesteigerten Umsätzen für Online-Unternehmen führt", sagte Emma Whitmore, Group VP, EMEA Edgio.

Über Edgio

Edgio (NASDAQ: EGIO) hilft Unternehmen, Online-Erlebnisse und -Inhalte schneller, sicherer und mit mehr Kontrolle bereitzustellen. Sein entwicklerfreundliches, global skaliertes Edge-Netzwerk bietet in Kombination mit vollständig integrierten Anwendungs- und Medienlösungen eine einzige Plattform für die Bereitstellung von leistungsstarken, sicheren Webangeboten und Streaming-Inhalten. Durch diese vollständig integrierte Plattform und End-to-End-Edge-Services können Unternehmen Inhalte schneller und sicherer bereitstellen und so den Gesamtumsatz und den Geschäftswert steigern. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie edg.io und folgen Sie uns auf Twitter, LinkedIn und Facebook.

Über Orienteed

Wir sind hochqualifiziert in der Entwicklung und Integration von E-Commerce-Projekten, wir bieten skalierbare Unternehmenslösungen und wir verwenden einige der besten verfügbaren E-Commerce-Plattformen. Wir wenden die Strategien an, die am besten zur Vision des Unternehmens unserer Kunden passen, und integrieren dabei innovative technische Lösungen und moderne Design- und Entwicklungsprozesse. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://orienteed.com/en/

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231116240851/de/

Contacts:

Medien:

Sally Winship Comollo

781-366-5580

Swinship-comollo@edg.io