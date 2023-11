B2BinPay, der führende Kryptozahlungsabwickler, hat mit seinem neuesten v18-Update die Messlatte erneut höher gelegt. Aufbauend auf dem Erfolg der Vorgängerversion v17 hat das Unternehmen bedeutende Verbesserungen für seine Kunden eingeführt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231116795628/de/

B2BinPay v18 update introduces Account Merge Unifying Merchant and Enterprise Models and streamlining onboarding and business management processes. The update also comes with a fully renewed front-end and enhanced regulatory compliance. (Graphic: Business Wire)