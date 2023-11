Evidation ist ein Unternehmen, das neue Methoden für die Messung und Verbesserung des Gesundheitszustands im täglichen Leben entwickelt. Heute hat es eine bedeutende Partnerschaft mit Our Future Healthbekannt gegeben. Dabei handelt es sich um eine Forschungsinitiative und eine Kooperation zwischen dem britischen National Health Service (NHS), öffentlichen Gesundheitsbehörden, Non-Profit-Organisationen und führenden Life Science Unternehmen. Our Future Health wird die digitale Plattform von Evidation für die Messung von Gesundheit für ein mehrjähriges, longitudinales Forschungsprogramm nutzen, an dem bis zu fünf Millionen Teilnehmer aus dem gesamten Vereinigten Königreich teilnehmen.

"Evidation und Our Future Health glauben, dass ein profundes Verständnis der täglichen Wahrnehmung von Gesundheit zu schnellen Erkenntnissen führen kann, die Gesundheit transformieren," sagte Christine Lemke, Co-Gründerin und CEO von Evidation. "Zusammen mit Millionen von freiwilligen Teilnehmern im Vereinigten Königreich werden wir Forschung verwirklichen, die effektivere Methoden zur Vermeidung, Entdeckung und Behandlung von Krankheiten ermöglicht."

"Our Future Health möchte zu einer weltweit führenden Quelle für die Gesundheitsforschung werden," sagte Dr Raghib Ali OBE, Chief Executive von Our Future Health. "Evidation verfügt über weitreichende Fachkenntnisse, was die Messung und Charakterisierung von Gesundheit im Alltagsleben und den Umgang mit zahlreichen Teilnehmern angeht. Dies sowie ihre Erfahrung mit der Durchführung von umfangreichen Forschungsprogrammen und ihre hohen Standards im Hinblick auf Datenschutz machen sie zum idealen Partner von Our Future Health."

Our Future Health wird bis zu fünf Millionen Personen einbeziehen, um neue Methoden zur Verhinderung, Entdeckung und Behandlung von Krankheiten zu entwickeln. Zu diesem Zweck wird Our Future Health eine diverse und inklusive Gruppe von Personen aus dem gesamten Vereinigten Königreich zusammenstellen, die in die Teilnahme eingewilligt haben. Diese macht fast 10 der Erwachsenen in Großbritannien von mehr als 53 Millionen Menschen aus. Die Technologie von Evidation dient der technischen Umsetzung, zum Beispiel eine App für die Teilnehmer und eine technische Infrastruktur, die dieses umfangreiche Forschungsprojekt überhaupt möglich macht. Diese neue Digitaltechnologie wird in den kommenden Monaten entwickelt.

Mithilfe der Plattform von Evidation führen einige der weltweit bedeutendsten Organisationen Forschungsprogramme zum Thema Gesundheit durch. Es werden aus einer großen Population Echtzeitdaten erhoben zum Beispiel über Wearables und Umfragen und diese führen schnell und longitudinal zu Erkenntnissen. Evidation hat diese Technologie über ein Jahrzehnt verfeinert, um Daten außerhalb von Kliniken zu erheben und Teilnehmer für einen gesunden Lebensstil zu belohnen.

Über Evidation

Evidation entwickelt neue Methoden, um den Gesundheitszustand im täglichen Leben zu messen und zu verbessern das ermöglicht eine proaktive, individuelle und wirklich menschenbezogene Gesundheitsvorsorge. Evidation verbindet sich direkt mit Millionen von Menschen, erhebt so Echtzeitdaten und gewinnt darüber schnell Erkenntnisse über den Gesundheitszustand. Die datengeschützte Plattform von Evidation arbeitet mit Data Science und Machine Learning, um diese Erkenntnisse aus dem Alltag in Richtlinien für Gesundheit, Behandlungen und Tools zu verwandeln. Evidation wurde 2012 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kalifornien. Mitarbeiter des Unternehmens sind weltweit tätig. Mehr erfahren Sie unter: www.evidation.com.

Über Our Future Health

Our Future Health ist eine Kooperation zwischen dem öffentlichen, dem privaten und dem Wohlfahrtssektor. Es soll das bedeutendste Forschungsprogramm über Gesundheit im Vereinigten Königreich werden, das Menschen zusammenbringt, um neue Methoden zur Vermeidung, Entdeckung und Behandlung von Krankheiten zu entwickeln.

Our Future Health ist den höchsten Standards, Richtlinien und Verfahren verpflichtet, um die Privatsphäre der Teilnehmer zu schützen. Gleichzeitig sollen Forscher die Gelegenheit haben, ernste Erkrankungen zu bekämpfen. Die Daten der Teilnehmer werden verschlüsselt und sicher in Umgebungen gespeichert, die strengsten Sicherheitsmaßnahmen unterliegen. Der Zugriff auf die Daten ist stabil und transparent. Nur überprüfte Forscher dürfen Datenmuster entnehmen, wobei für alle dieselben Vorschriften gelten.

Our Future Health ist Mitglied der UK Health Data Research Alliance. Dies ist eine unabhängige Allianz von führenden Organisationen im Gesundheitswesen und in der Forschung. Sie setzen Maßstäbe für den ethischen Umgang mit Forschungsdaten im Vereinigten Königreich.

Our Future Health ist eine in England und Wales registrierte Gesellschaft mit begrenzter Haftung (Nummer 12212468) und eine Wohlfahrtsgesellschaft bei der Charity Commission for England and Wales (Charity-Nummer 1189681) sowie OSCR, Scottish Charity Regulator (Charity Nummer SC050917).

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231116119009/de/

Contacts:

Medienkontakt

Amy Puliafito für Evidation

press@evidation.com



Lucy Austin für Our Future Health

media@ourfuturehealth.org.uk