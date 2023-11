Neue Funktionen, die im Innovationszweig von Snow entwickelt wurden, bringen aufstrebende Technologien wie generative KI hervor, um Kunden dabei zu helfen, bessere datengestützte Entscheidungen zu treffen

Snow Software, der weltweit führende Anbieter von Technologieintelligenz, stellte heute Snow Copilot vor, die erste einer Reihe von Funktionalitäten für künstliche Intelligenz (KI), die zur Bewältigung großer Herausforderungen in IT Asset Management (ITAM) und FinOps entwickelt wurden. Snow Copilot wurde in seinem Innovations-Inkubator Snow Labs entwickelt und ist ein KI-Assistent, der es Benutzern ermöglicht, formlos Fragen zu stellen und Antworten in natürlicher Sprache zu erhalten. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ist Snow Copilot für SAM-Computerdaten (Software Asset Management) in Snow Atlas verfügbar und weitere Anwendungsfälle werden laufend erkundet.

Snow Labs ist eine vielfältige Innovationsinitiative, die Unternehmen dabei hilft, bessere Entscheidungen zu treffen und positive Geschäftsergebnisse mit Technology Intelligence zu erzielen, also der Fähigkeit, alle Technologiedaten durch Snow Atlas zu verstehen und zu verwalten. Das aktuelle Projekt konzentriert sich auf den Einsatz künstlicher Intelligenz, um Dateneinblicke zu vertiefen und Möglichkeiten zur Bewältigung facettenreicher ITAM- und FinOps-Herausforderungen weiter zu erkunden. Dies ist das erste Angebot, das auf Snow AI basiert.

"Wir haben Snow Labs als einen Raum für kurzfristige Versuche und die Entwicklung von Prototypen konzipiert. Das ermöglicht uns, neue Technologien zu testen, die außerhalb der Roadmap unserer Standardprodukte liegen", sagte Steve Tait, Chief Technology Officer und EVP, Research and Development bei Snow. "Künstliche Intelligenz ist ein großartiges Beispiel für eine sich schnell entwickelnde, aufstrebende Technologie, die es Snow Labs ermöglichen könnte, eine Vielzahl von Herausforderungen zu bewältigen, mit denen sich unsere Kunden bei der Analyse ihrer Technologie-Asset-Daten konfrontiert sehen. Wir glauben, dass KI die Art und Weise, wie unsere Kunden und Partner mit ihren Daten interagieren, grundlegend verändern wird. Dies ist nur eine von vielen Weisen, wie wir daran arbeiten, unsere Vision im Umfeld der Technology Intelligence durch Innovationen zum Leben zu erwecken."

So erhöht Snow den Wert Ihrer Daten

Im IT-Bereich werden riesige Datenmengen verwaltet es bestehen jedoch Schwierigkeiten, diese Daten in instruktive Informationen zur Kommerzialisierung umzuwandeln. Laut einem aktuellen Snow-Bericht gaben 91 der IT-Führungskräfte an, dass sie in Tools investieren müssen, um mehr Wert aus ihren Daten herauszuholen. Dies ist ein Faktor, der zu der wachsenden Transparenzlücke zwischen der IT und den von ihr unterstützten Geschäftsbereichen beiträgt. Die IT hat Schwierigkeiten, den Überblick zu behalten, welche Software und Cloud-Dienste innerhalb der IT und im gesamten Unternehmen verwendet werden. Das führt zu Mehrausgaben für Technologie, einem höheren Sicherheits- und Compliance-Risiko, einer verringerten ITSM-Datenqualität und einer langsameren Entscheidungsfindung. Mit den neuen Toolsets der generativen KI kann Snow diese Transparenzlücke schließen, die sich auftut, wenn große Technologie-Asset-Datensätze für ITAM, SaaS-Management und FinOps zu verstehen und zu verwerten sind.

Snow Copilot, einer der ersten KI-Assistenten, der zur Lösung komplexer Herausforderungen für ITAM und FinOps entwickelt wurde, nutzt den Microsoft Azure OpenAI Service. Er ermöglicht Kunden, Fragen einzugeben und Einblicke in ihre Computerdaten zu erhalten, beispielsweise "Wie viele Computer wurden in den letzten 90 Tagen installiert?", oder Szenarien unter verschiedenen Bedingungen direkt in Snow Atlas zu erkunden. Snow Copilot verringert die Notwendigkeit, Daten nach PowerBI oder Excel zu exportieren, um Einblicke in fortgeschrittene Fragen zu Prognosen, Asset Allocation oder Trenderkennung von SAM-Computerdaten zu erhalten. Alle Informationen bleiben in der Kundenumgebung, um den Schutz und die Integrität der Daten zu sichern.

Für 2024 ist die Untersuchung weiterer, durch KI ermöglichter Funktionen unter dem Schirm von Snow AI geplant, darunter:

Aufnahme von Leistungsansprüchen in das maschinelle Lernen : Kostspielige manuelle Uploads zustehender Beträge werden durch automatisierte Rechnungsverarbeitung auf Grundlage des maschinellen Lernens rationalisiert.

: Kostspielige manuelle Uploads zustehender Beträge werden durch automatisierte Rechnungsverarbeitung auf Grundlage des maschinellen Lernens rationalisiert. Erweiterter DIS-Datensatz (Data Intelligence Service) mit OpenAI : Sie erhalten mehr Kontext zu den SaaS-Anwendungen, die in Ihrer Organisation ausgeführt werden, mit erweiterten Beschreibungen, einschließlich ausführlicherer Details zu Kategorien, Funktionen etc. durch den DIS-Normalisierungs- und -Erweiterungsdienst von Snow.

: Sie erhalten mehr Kontext zu den SaaS-Anwendungen, die in Ihrer Organisation ausgeführt werden, mit erweiterten Beschreibungen, einschließlich ausführlicherer Details zu Kategorien, Funktionen etc. durch den DIS-Normalisierungs- und -Erweiterungsdienst von Snow. Feinabstimmung von Large Language Models (LLM) auf Grundlage proprietärer Snow-Daten: Mit personalisierten Lizenzierungsempfehlungen lassen sich fundiertere und komplexere Entscheidungen über Technologieressourcen treffen.

Diese neuen KI-Funktionen werden auf Snow Atlas, der Technology Intelligence-Plattform des Unternehmens, verfügbar sein. Die 2021 freigegebene Plattform bietet eine flexiblere und skalierbarere Grundlage für kontinuierliche Innovation. Mit Snow Atlas können Unternehmen ihre ITAM-, SaaS-Management-, Cloud-Kosten- und FinOps-Funktionen zusammenführen und so eine einheitliche Ansicht und instruktive Informationen für die Verwaltung der gesamten IT-Landschaft bereitstellen.

"Das Tempo, mit dem wir bei Snow Atlas Innovationen entwickeln können, sowohl in unseren Standard-Produktentwicklungszyklen als auch durch Snow Labs, ist bemerkenswert, da in den letzten drei Quartalen täglich mehr als eine Produktionsfreigabe erteilt wurde", sagte Tait. "Wir treten in eine neue Ära ein, in der die Art und Weise, wie wir mit Technologie arbeiten, neu definiert wird, und wir möchten sicherstellen, dass sich Unternehmen zuversichtlich und bereit fühlen, diesen monumentalen Wandel anzunehmen."

Snow Copilot und weitere KI-Innovationen werden für aktuelle Snow Atlas-Kunden verfügbar sein, die sich für das Betaprogramm bewerben. Um mehr über Snow Labs und seine Innovationsagenda zu erfahren, lesen Sie den neuesten Blog von CTO Steve Tait oder entdecken Sie mehr über Snow Atlas unter: https://www.snowsoftware.com/products/snow-atlas/.

